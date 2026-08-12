Los cambios en las condiciones de un concierto pueden generar dudas entre quienes ya adquirieron sus entradas, especialmente respecto a la devolución del dinero. Ante ello, el Indecopi recordó a los organizadores cuáles son sus obligaciones frente a los consumidores.

La institución precisó que, cuando un espectáculo es cancelado o se modifican condiciones como la fecha, el lugar o los artistas anunciados, corresponde devolver a los consumidores el dinero pagado por las entradas, de acuerdo con el Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley 32415.

La información fue difundida por el Indecopi un día después de conocerse la cancelación de Vivo X El Rock, generando interrogantes entre quienes habían adquirido entradas para el festival.

¿En cuánto tiempo deben devolver el dinero?

El Indecopi señaló que el procedimiento de devolución debe ser informado de manera oportuna, clara y verificable. Los organizadores deben comunicar los canales habilitados, los requisitos y las condiciones para que los consumidores puedan solicitar el reembolso.

Una vez presentada la solicitud, el proceso de devolución debe ejecutarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

Asimismo, la institución recordó que los organizadores deben garantizar la idoneidad del servicio ofrecido. Esto significa que los eventos deben desarrollarse conforme a las condiciones anunciadas y comunicadas previamente a los consumidores.

Indecopi recordó las obligaciones que deben cumplir los organizadores cuando cancelan o modifican las condiciones de un concierto.

¿Qué recomienda Indecopi?

El Indecopi recomendó a los consumidores adquirir entradas a través de proveedores formales y conservar sus comprobantes de pago, ya que pueden servir como sustento ante la presentación de un reclamo.

Ante cualquier inconveniente, los consumidores pueden utilizar el Libro de Reclamaciones del proveedor.

Para orientación o registro de reclamos, pueden comunicarse con el Indecopi a los teléfonos (01) 224 7777, en Lima, y 0 800 4 4040, en regiones, o ingresar a la plataforma Reclama Virtual.