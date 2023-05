Jorge Nieto, director general y uno de los tres socios de Kandavu, comenta que la coordinación para traer al artista británico y su banda tomó alrededor de siete meses. La negociación ha sido intensa, no solo por los requerimientos técnicos del músico (el escenario es 25% más grande que uno normal), sino por otros temas logísticos, según comenta el productor, que trae por segunda vez a Waters. A pesar de no poder revelar el monto que cuesta traer al ex Pink Floyd, Nieto comenta que “hablamos de millones (para) realizar un espectáculo de esta magnitud”.

La ocasión anterior, en el 2018, el evento se desarrolló en el Estadio Monumental. Esta vez se trasladará al Estadio Nacional con fecha para el 29 de mayo. La capacidad del recinto deportivo se limita a 35,000 personas, a diferencia de la casa de Universitario, que puede albergar a 80,000. El punto de equilibrio para este show se sitúa sobre las 28,000 personas, dice Nieto.

A pesar de esto, el ejecutivo sostiene que se ha trabajado en tener precios accesibles debido a la coyuntura. “No tengo la cifra exacta, pero el rango de precios de los tickets estará entre los S/150 y los S/700″, estima Nieto sobre la preventa y venta del show, comienza este viernes 19 y continúa el 22 de mayo para público en general, respectivamente.

“Desafortunadamente carecemos de una infraestructura para conciertos. Para los grandes eventos se requiere de un estadio, pero todos estos tienen como prioridad usarse para eventos deportivos, así sea un partido de segunda división”.



En cuanto a los auspiciadores del show, Nieto comenta que hasta la fecha se tienen acuerdos con seis marcas. La única que se ha dado a conocer es Interbank, que ofrecerá descuentos para sus tarjetahabientes. Asimismo, auspiciarán el evento, por ejemplo, marcas del rubro de telecomunicaciones, bebidas energéticas, banca, fabricantes de tecnología, tiendas de conveniencia, entre otras.

“Manejamos cuatro niveles de auspicio. Tras el anuncio, nos han empezado a llamar, pero tenemos un límite en cuanto a cada nivel”, indica Nieto. En total, el apoyo de los auspiciadores representa un 10% del presupuesto total del concierto.

Waters, que se presentará en otros países de la región, ha confirmado segundas fechas en Argentina y Chile. Preguntado sobre la posibilidad de agregar una presentación más en Lima, Nieto responde que no se ha contemplado este escenario y que todo dependerá de la venta de boletos durante la primera semana. “Es un evento muy costoso, por lo cual hay que estudiar bastante esa posibilidad. Por la parte de ellos, sí hay disposición de hacer una segunda fecha en Perú”.

Nuevas franquicias

Hasta la fecha, Kandavu ha realizado seis eventos. Asimismo, han asegurado la realización del festival “Alternativo” para mayo y del “Vivo x el Rock” en noviembre, dos franquicias que la empresa ha adquirido recientemente. “Como Kandavu financiábamos Vivo x el Rock, pero se dio una situación particular durante la pandemia y muchas compañías de este rubro sufrieron mucho. Eso nos llevó a quedarnos con ambas marcas de festivales”, explica Nieto.

El objetivo con el megaconcierto de rock es repotenciarlo, darle un nuevo concepto y convertirlo en una especie de Estéreo Picnic o Lollapalooza, los festivales más grandes a nivel Sudamérica, de acuerdo con el directivo. “No vamos a escatimar en gastos para elevar el nivel de las bandas, para brindar mejores servicios y para que sea una experiencia que vaya más allá de la música”, detalla.

Estos conciertos se suman a los que ya anunció Kandavu, como el de Hombres G, que también se hará en el Estadio Nacional.

