La cadena argentina apunta a diversificar su negocio con nuevas categorías de productos. (Foto hecha con IA)
La cadena argentina apunta a diversificar su negocio con nuevas categorías de productos. (Foto hecha con IA)
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Sandra Reyes
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Grido acelera su estrategia de diversificación en Perú. En entrevista con Gestión, la cadena argentina de heladerías reveló que evalúa traer al país Grido Go, su formato automatizado de atención sin personal que opera de manera piloto en Argentina. A esta apuesta se suma ahora un nuevo movimiento: la empresa busca expandirse hacia una categoría distinta a la de los helados. ¿Qué alista?

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