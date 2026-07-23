Así, Helacor S.A., empresa argentina creadora y propietaria de la cadena de heladerías Grido, considerada una de las más grandes de Latinoamérica, inició el registro de la marca “Grido”, ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en la clase 28, que comprende juguetes, bloques de construcción, barriletes, balones de juego, artículos de cotillón, juegos de mesa y vajilla de juguete, lo que anticiparía estrategias de ingreso en el Perú.

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Grido apunta a un nuevo segmento en Perú

Grido nació en 2000 en Córdoba (Argentina), de la mano de Helacor S.A., con un modelo de franquicias orientado a masificar el consumo de helados a precios accesibles. Hoy, cuando cumple 25 años, opera alrededor de 2,100 franquicias en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú, consolidándose como la cuarta cadena de heladerías más grande del mundo por número de locales.

La empresa llegó al Perú en diciembre de 2022 y desde entonces ha expandido su red bajo el mismo modelo de franquicias. Actualmente suma 30 locales en 20 distritos de Lima y proyecta alcanzar 80 establecimientos en 2027. En paralelo, ha ampliado su propuesta con nuevos formatos de atención y una mayor oferta de productos congelados, como parte de la estrategia de diversificación que impulsa desde 2021 para convertirse en “más que una heladería”.

En conversación con Gestión, Gonzalo Santiago, director de Desarrollo de Negocios Internacionales de Grido, adelantó que la cadena proyecta alcanzar 50 franquicias en Lima en los próximos 12 meses, antes de expandirse al interior del país, con Trujillo como el siguiente destino. Además, reveló que la empresa evalúa traer al Perú Grido Go, su formato de heladería automatizada, aunque su llegada dependerá de que la tecnología reduzca sus costos y sea viable para replicarla fuera de Argentina.

El desembarco de Grido Go dependerá de que la tecnología reduzca sus costos. (Foto: Difusión)

¿San Jorge busca diversificar su portafolio?

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Panadería San Jorge S.A., una de las empresas de consumo masivo más tradicionales del Perú, enfocada en la fabricación de galletas, panetones, fideos y caramelos, que inició el registro de la marca “San Jorge Galletas Soda Gourmet Ideal para tus Recetas” ante Indecopi, en la clase 30, que comprende galletas, panetones, harinas, cereales procesados, panes, chocolates, productos de pastelería y confitería, así como café, té, cacao, caramelos, pastas alimenticias, fideos, salsas y especias.

Panadería San Jorge S.A. es una de las empresas tradicionales de la industria alimentaria peruana. Fundada en 1945 en Chosica, comenzó como una pequeña panadería familiar elaborando galletas artesanales y luego incorporó el panetón, uno de sus productos más emblemáticos. Hoy, con más de 80 años de trayectoria, se ha consolidado en el mercado de alimentos de consumo masivo con un portafolio de más de 60 productos, que incluye galletas, panetones, pastas, harinas, mermeladas, agua embotellada y atún.

Actualmente, la empresa opera a través de Panadería San Jorge, Galletera del Norte y Compañía Molinera del Centro, con plantas en Lima y Trujillo y sucursales en Huancayo y Arequipa. Su modelo combina producción propia con una amplia red de distribución que abastece supermercados, bodegas y otros canales a nivel nacional. Además, exporta sus productos a ocho países, fortaleciendo su presencia en el mercado local y el exterior.

Sika busca crecer en el mercado local

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Sika Technology AG, multinacional suiza especializada en productos químicos para los sectores de la construcción y la industria automotriz, que inició el registro de la marca “Sika 1 X 1 KG” ante Indecopi, en la clase 01, que comprende aditivos para mezclas de materiales de construcción, especialmente sustancias impermeabilizantes, endurecedoras, selladoras y reguladoras, así como adhesivos industriales.

Sika AG es una multinacional suiza especializada en productos químicos para la construcción y la industria. Fundada en 1910 por Kaspar Winkler, inició su historia con un aditivo impermeabilizante utilizado en la construcción del túnel ferroviario de San Gotardo. Hoy, con más de 115 años de trayectoria, opera en 102 países, cuenta con más de 400 plantas de producción y ofrece un portafolio de soluciones para el sellado, pegado, impermeabilización, refuerzo y protección de estructuras, además de adhesivos para los sectores automotriz e industrial.

En el Perú, Sika Perú S.A.C. opera desde 1994, con una planta en Lurín y una red de distribución a nivel nacional. La compañía abastece a los sectores de infraestructura, minería, energía, vivienda e industria con productos como aditivos para concreto, impermeabilizantes, sellantes, adhesivos y morteros. Asimismo, ha participado en proyectos como Vía Parque Rímac, Chavimochic y las centrales hidroeléctricas de Cheves, Chaglla y Huanza.

La nueva jugada del grupo LG Group en Perú

Otro requerimiento importante fue presentado por LG H&H Co., LTD., filial del conglomerado surcoreano LG Group especializada en cosmética y belleza, cuidado personal y del hogar, así como bebidas, que inició el registro de la marca “SU:M37°” ante Indecopi, en la clase 03, que comprende cosméticos, perfumes, productos para el cuidado capilar y de la piel, maquillaje, artículos de higiene y cuidado dental, además de detergentes, suavizantes y preparaciones de limpieza para uso doméstico.

LG Household & Health Care (LG H&H), una de las mayores compañías de bienes de consumo de Corea del Sur y parte del conglomerado LG Group, tiene sus orígenes en 1947, cuando lanzó la primera crema cosmética fabricada en ese país. Actualmente opera en tres divisiones —cosmética y belleza, cuidado personal y del hogar, y bebidas—, con marcas como The History of Whoo, SU:M37°, belif y The Face Shop, además de fabricar y distribuir productos Coca-Cola en el mercado surcoreano.

Con sede en Seúl, la compañía ha expandido su presencia en Asia y Norteamérica, reforzando en los últimos años su estrategia internacional con foco en el K-beauty, el comercio electrónico y la inteligencia artificial. En Perú, el LG Group opera desde 1997, donde se ha consolidado en tecnología y electrónica con una apuesta creciente por productos premium e innovación.