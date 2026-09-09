Un equipo de arqueólogos descubrió 38 tumbas intactas de más de 600 años de antigüedad en el complejo arqueológico de Chan Chan, en La Libertad. El hallazgo permitirá estudiar por primera vez, sin la alteración provocada por saqueos, los restos y objetos asociados a individuos vinculados con la élite del reino chimú.

Las tumbas fueron encontradas en el conjunto amurallado Utzh An, el más extenso de Chan Chan, la antigua capital del reino chimú y considerada la mayor ciudad de barro de la América prehispánica.

En la Cámara Principal se hallaron los restos de un individuo perteneciente a la nobleza chimú, acompañado de piezas elaboradas en concha y metal. En las dos cámaras laterales fueron encontrados armas y emblemas metálicos, además de alrededor de una veintena de individuos.

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Estos restos se suman a otros 18 individuos identificados en la misma plataforma funeraria, con lo que el número total asciende a 38 personas enterradas.

Entierros de alto rango

Los investigadores determinaron que los restos óseos corresponderían a personas pertenecientes a grupos distinguidos de la sociedad chimú . Alrededor de los esqueletos se encontraron ornamentos y bienes ceremoniales, entre ellos aplicaciones de cinabrio, un pigmento de carácter sagrado.

Uno de los entierros llamó especialmente la atención de los arqueólogos por presentar una disposición distinta a la habitual. El cuerpo fue colocado completamente extendido en el fondo de una de las cámaras, mientras que los entierros chimú conocidos suelen presentar a los individuos en posiciones flexionadas o sentadas.

Arqueólogos descubrieron 38 individuos enterrados en una plataforma funeraria intacta del conjunto amurallado Utzh An, en Chan Chan. Foto: EFE.

Según el Ministerio de Cultura, esta particularidad podría estar relacionada con un ritual de sacrificio o con una diferencia jerárquica, aunque los estudios arqueológicos deberán determinar su significado.

Algunos de los individuos también presentaban pigmentación roja sobre la cabeza. Este mismo pigmento fue identificado en numerosas piezas de cerámica y, de acuerdo con la información proporcionada durante la presentación del hallazgo, su uso estaba asociado a entierros de alto rango en sociedades andinas.

Cerámica evidencia contacto con los incas

Entre los objetos recuperados también se identificaron 60 piezas de cerámica, entre botellas de asa estribo y vasijas, que presentan una marcada influencia estilística inca.

Para los investigadores, estas piezas constituyen una evidencia relevante de la interacción entre el reino chimú y el Imperio incaico, en el contexto de la expansión de los incas sobre el territorio chimú.

La cultura chimú se desarrolló aproximadamente entre los años 1000 y 1470 en la actual región de La Libertad, hasta su incorporación al dominio incaico.

Jorge Meneses, responsable del Proyecto de Inversión del Complejo Arqueológico de Chan Chan, destacó la importancia de que los entierros no hayan sido alterados por saqueadores.

“Lo que conocíamos provenía de plataformas saqueadas”, señaló. Ahora, añadió, existe “la oportunidad histórica de estudiar individuos y artefactos intactos después de 600 años”.

Las intervenciones arqueológicas en Utzh An registraban un 79% de avance hasta julio pasado. Los estudios permitirán profundizar en los patrones funerarios de la élite chimú y conocer mejor la ocupación inca del territorio tras la conquista del valle de Moche.

Chan Chan busca mostrar sus nuevos hallazgos

Meneses sostuvo que el descubrimiento de una plataforma funeraria que no había sido saqueada y que está siendo excavada científicamente tendrá repercusión internacional.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, destacó, por su parte, el valor del hallazgo. “Tengo el enorme privilegio de estar en una tumba de élite Chimú y ahora vamos a mostrarla al mundo”, afirmó.

El ministro señaló que la identificación de entierros atípicos y de evidencias que plantean nuevas interrogantes sobre posibles rituales de sacrificio demuestra el valor de la inversión pública destinada a la investigación y conservación de sitios arqueológicos como Chan Chan.

Beingolea también reafirmó el compromiso del Estado peruano ante la Unesco para continuar con las investigaciones y preservar el complejo arqueológico.

Con información de EFE.