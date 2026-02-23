En 2025, la minera sudafricana Gold Fields, con operaciones en seis países del mundo incluido Perú, elevó su beneficio normalizado (excluyendo ganancias y pérdidas por cambios de divisas y otros factores) en 119% a US$ 2,684 millones, con impulso de mayores ventas y un precio del oro que subió más de 60%. En ese resultado, la operación local de oro y cobre Cerro Corona (Cajamarca) aportó 8% de los ingresos en el inicio de una transición a su cierre, pero la compañía acelera hacia encontrar el activo que prolongue su presencia en el país. En entrevista exclusiva con Gestión, el CEO de la compañía, Mike Fraser, revela todos los avances de las operaciones en Perú.

En qué medida, ¿la operación de Perú ha acompañado los resultados?

Somos una compañía minera global, tenemos nueve minas en seis países del mundo. Nuestra propiedad Cerro Corona, en Perú, ha sido un gran contribuyente para nuestro negocio durante muchos años, lo que también nos ha ofrecido es una plataforma para desarrollarnos en América del Sur. Nos ha permitido desarrollar la minera de Salares Norte en Chile, usando las capacidades de la gente de Cerro Corona.

Entonces, mientras que el año pasado nuestra operación Cerro Corona solo contribuyó un 8% en nuestra producción e ingresos, tiene una historia muy importante en nuestro negocio. Lo que también es importante para nosotros es que tenemos un gran deseo de continuar creciendo nuestro negocio, especialmente en Perú y Chile. Y continuamos buscando formas, especialmente a través de la exploración, para ver si hay maneras de encontrar mineras adicionales para nuestro negocio para el futuro.

En ese sentido, ¿cómo avanza el proyecto para extender la vida útil de Cerro Corona?

Para hacerlo más claro, dejamos de minar en Cerro Corona en el cuarto trimestre de 2025. En los últimos tres meses, al final de octubre, dejamos de minar. Lo que estamos preparando ahora es procesar las importantes reservas que tenemos en sitio en los próximos cinco o seis años, llevándolos hasta el año 2031.

Vamos a poner los materiales de relaves en el tajo de Cerro Corona, lo que nos permitirá extender la producción durante los próximos cinco años. A través de la ingeniosidad de nuestro equipo, hemos podido encontrar un camino para extender la vida en Cerro Corona.

CEO de Gold Fields, Mike Fraser.

¿Cómo vienen ejecutando la inversión en este proyecto?

Tenemos una propiedad operativa y ahora tenemos un camino claro para los próximos cinco años. Vamos a invertir significativamente en capacidad para los relaves. Además, estamos estudiando la oportunidad de potencialmente elevar esa capacidad de relaves en el tajo, que nos permitirá extender más adelante la vida de la mina en Cerro Corona.

Sobre este punto, no tenemos una estimación total, pero eso va a emerger durante los próximos 12 meses, a medida que completemos ese estudio. Pero lo que diré en adición es que no hay una escasez de recursos alrededor de Cerro Corona. También tenemos un programa de exploración greenfield llamado Nueva Esperanza (a solo 5 km de Cerro Corona).

Durante el curso de este año, vamos a estar gastando alrededor de US$ 2 millones en perforaciones adicionales, con el objetivo de encontrar recursos adicionales que podamos traer a la mina.

Gold Fields trabaja en la extensión de vida de su mina Cerro Corona (Cajamarca) hasta el 2030.

Los proyectos en exploración

¿Cuál es la naturaleza de Nueva Esperanza?

La restricción clave realmente es sobre la capacidad de relaves, pero somos muy privilegiados de tener una planta de procesamiento muy efectiva, y la mina en Cerro Corona, donde hay una oportunidad para nosotros de realmente utilizar las múltiples fuentes de agua alrededor de para potencialmente crear una mina mucho más sostenible.

¿Cómo avanzan los diferentes proyectos de exploración?

Actualmente, aparte de nuestra propia exploración en Nuevo Esperanza y otros objetivos que estamos explorando, hemos tenido una larga participación con Chakana Copper, donde hemos financiado un programa de exploración para identificar nuevos caminos.

Pero también continuamos interactuando con mineras juniors para tratar de encontrar los próximos puntos de entrada. Entonces, para nosotros, estamos haciendo un montón de escaneos de oportunidades para encontrar la próxima inversión más allá de Cerro Corona.

¿Nueva Esperanza es el proyecto más maduro?

Sería un día muy triste si Gold Field no tuviera más presencia en Perú. Hemos sido capaces de ofrecer resultados exitosos en Perú, en colaboración con las comunidades, con el Gobierno, y creo que nuestra marca en Perú es fuerte. Desde ese punto de vista, mientras perseguimos la extensión de la vida de Cerro Corona, estamos muy activos en buscar las próximas oportunidades en Perú.

Nos gusta la jurisdicción, somos muy bendecidos con las personas capaces en Perú, y queremos construir eso y crecer nuestra posición en Perú.

Y más allá de los proyectos de exploración propios, ¿están ustedes abiertos a también evaluar potenciales compras de proyectos o joint ventures?

Sí, absolutamente. Es nuestra filosofía global, hay tres niveles que tenemos. Uno es nuestra exploración brownfield en Perú, con la extensión de la vida y la mejora de la calidad de nuestras operaciones. El segundo es la exploración greenfield, donde estamos actualmente explorando propiedades nuevas que no han sido desarrolladas.

Y tercero, continuaremos mirando las adquisiciones y los partnerships donde podemos crear más valor juntos. Entonces, estamos abiertos a perseguir todos estos tres niveles en Perú. Hemos hecho algunos greenfields, brownfields y absolutamente parte de las conversaciones es donde podemos colaborar con las empresas para crear más valor que tenemos hoy.

Bajo esas vías, ¿hay posibilidad de tener un proyecto en construcción o rumbo a producción antes de 2030?

Es siempre difícil hablar de posibilidades. Sería un día triste para todos si Cerro Corona se cierra en 2031. Así que estamos trabajando muy duro para encontrar pasos para extender la vida de ese activo, porque sabemos que es mucho más fácil extender la vida de un negocio que construir un nuevo, por una variedad de razones.

Desde punto de vista, añadir algo adicional en los próximos cinco años absolutamente sería un objetivo nuestro. Ahora, si somos exitosos o no es otro tema, pero seguramente estaríamos muy felices en añadir posiciones en Perú en los próximos cinco años.

En ese objetivo, ¿siempre el oro va a ser prioridad?

Cerro Corona es un activo de cobre y oro. No es de oro puro. Igualmente, Salares Norte, no es un activo de oro puro. Así que estamos muy abiertos a explorar oportunidades que son tanto de oro como de otro commoditie. Y, absolutamente, en Perú sabemos que la mayoría de nuestros depósitos de calidad de oro son principalmente de cobre con oro al lado.

Así que estamos escaneando el mercado ahora con un lente un poco más amplio para ver si hay oportunidades de obtener acceso a oro, pero reconocer que puede venir a través de un activo que tiene un commoditie más como el cobre, pero no es posible que sea un activo de cobre puro que busquemos.

LEA TAMBIÉN: Gold Fields podría vender minas pequeñas en Perú y Ghana para priorizar operaciones grandes

Gold Fields busca mantener su presencia en Perú tras el cierre de mina Cerro Corona en 2030.

Mirada de Gold Fields sobre Perú

Por la experiencia que tiene la empresa en Perú, ¿Cómo lo ven como país minero?

En primer lugar, diría que Perú es una de las jurisdicciones mineras preeminentes y, a pesar de un número de desafíos en el resto del país, siempre ha sido soportado por la minera y ha sido orgulloso de su herencia minera.

Si piensas más ampliamente en la industria, a veces presentan desafíos para nosotros como el acceso a la tierra, y sabemos que la tierra es muy requerida. Entonces, se trata de encontrar el balance correcto entre encontrar un camino para obtener acceso a oportunidades de tierra para desarrollar más el sector minero. No es un asunto sorprendente, pero es difícil.

El segundo asunto a sobre los permisos. Tenemos un régimen minero que, a veces, muestra un tiempo de obtención de los permitidos que puede ser muy lento. Y creo que, de nuevo, la competitividad es un área de oportunidad para Perú, es continuar para encontrar maneras de ser más rápidos, más agiles, porque cuanto más rápido podamos llevar proyectos de exploración a producción, más rápidamente vamos a atraer inversiones internacionales al país.

Sobre la competitividad precisamente, ¿Perú se muestra en desventaja frente a otros países?

Creo que cada país tiene sus propias ventajas competitivas y factores que limitan las oportunidades en adelante. Si miro a Perú, hay una abundancia de talento que puede llevar a adelante esta industria. En mi opinión, es una de las grandes ventajas competitivas.

Segundo, la dotación geológica en Perú es absolutamente significativa y eso realmente separa a Perú. La tercera cosa que realmente es atractiva para nosotros como inversores internacionales es que, a pesar de la turbulencia política que hay en el país, Perú está muy a favor de la industria minera y de los beneficios que la minería puede brindar.

Sin embargo, volviendo a las áreas que presentan no el desafío, sino la oportunidad perdida, es el poder acceder a la tierra, poder avanzar los esfuerzos de exploración de manera más rápida y luego tener un régimen para pasar a producción pronto.

Mencionó la turbulencia política, ¿es un factor que ya han incorporado para la operación de países como Perú?

Absolutamente pensamos en largo plazo y la instabilidad a corto plazo es algo que estoy seguro que todos en Perú están mirando muy cerca. Hay algunos temas significativos que necesitan ser tratados socialmente y, supongo, económicamente en algunos aspectos.

Para nosotros, en la industria de la minera, hay una gran oportunidad de utilizar a la minería como una base para crear más riqueza y oportunidades para todos en el país. Y, colectivamente, necesitamos trabajar juntos para tratar algunos de los problemas legales de la minería porque eso realmente retrae el real potencial de la industria.

Probablemente, cuando miramos hacia afuera, podemos decir que hay una gran dotación geológica, tenemos gran gente, una gran comprensión de la minería, pero necesitamos un Gobierno considerado para poder lidiar con algunos de los grandes problemas.

Para terminar, ¿qué esperan del precio del oro tras la escalada de 2025?

Si miramos a dónde va el precio del oro, es realmente algo que estamos viendo globalmente. Estamos viendo preocupaciones sobre el aumento de la inflación, una verdadera incertidumbre geopolítica en muchos lugares y la gente está buscando un metal seguro.

La gente está realmente comprando oro para divertir sus reservas. Y por la combinación de esas cosas es que tenemos una gran demanda por oro. Creemos que los precios de oro estarán apoyados, seguramente, durante los próximos años.