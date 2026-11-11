Las empresas deben ordenar sus inversiones en IA y evitar implementaciones motivadas únicamente por el temor a quedarse atrás. Foto: Composición Gestión/ Gemini.
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Bruno Ghio
Bruno Ghio

Esta columna no busca determinar si las acciones de las empresas ligadas a la inteligencia artificial están caras o baratas. El verdadero foco está en cómo la IA transformará la industria de inversiones: sus procesos, la experiencia del cliente y la asesoría. En este nuevo contexto, surge una pregunta: ¿la creación de asesores financieros virtuales reemplazará por completo a las personas?

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