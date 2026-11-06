Mientras las empresas aún definen su estrategia de inteligencia artificial, sus equipos ya decidieron. El 52% de los trabajadores admite usar herramientas de IA no aprobadas y el 58% de los ejecutivos reporta que su organización sufrió un incidente de seguridad, o un casi incidente, relacionado con IA en el último año, según un estudio de Okta en siete países.

La percepción de control es otra: el 90% de los ejecutivos confía en su visibilidad sobre las herramientas de IA de su organización. Además, hay una distancia entre usar la IA y sacarle valor.

Según McKinsey, el 88% de las organizaciones la usa en al menos una función, pero solo el 44% la escala en toda la empresa y apenas un 6% obtiene más del 5% de su EBIT.

“Cuando un equipo usa herramientas que la empresa no aprobó, los contratos, la información de clientes y los datos de recursos humanos pueden terminar en servicios externos. Y las respuestas que nadie verifica terminan en el código, en las propuestas y en las comunicaciones con clientes, sin que podamos rastrear de dónde salieron”, afirmó Daniel Falcón, CEO de Neo Consulting. Prohibir la IA, agregó, no funciona porque “empuja el uso a la clandestinidad. Lo que funciona es ofrecer una alternativa aprobada que sea más fácil de usar que la no autorizada”.

Una sola IA no alcanza

Así como nadie concentra toda su infraestructura en un solo proveedor de nube, las empresas adoptan varios modelos de IA.

Según Dataiku y Harris Poll, el 81% de 600 directores de tecnología espera depender de dos o más proveedores en 2026, y el 55% ya cambió de proveedor al menos una vez, sobre todo por costos.

“La lógica es la misma: evitar dependencia, negociar mejor y usar a cada proveedor donde es más fuerte”, indicó Falcón.

Para el ejecutivo no existe “la mejor IA”, sino la más adecuada para cada tarea: ok(. modelos como Claude, ChatGPT o Gemini para análisis complejo, documentos largos, código y agentes; la integración nativa si la organización ya trabaja en Google Workspace, Microsoft 365 o Salesforce; versiones ligeras para tareas de alto volumen y bajo riesgo; y modelos con soporte nativo para imagen, audio o video.

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Cinco pilares de gobierno

Falcón recomienda a las empresas establecer:

1. Un catálogo de herramientas aprobadas por tarea y riesgo, con versiones empresariales que no usen los datos para entrenar modelos.

2. Una clasificación de datos: qué puede entrar a una IA externa, qué solo a entornos privados y qué a ninguno.

3. Inicio de sesión corporativo, permisos mínimos por agente y registro de uso.

4. Una capa central de orquestación que enrute cada solicitud al modelo adecuado y controle costo, calidad y auditoría.

5. Supervisión humana en toda decisión que afecte a clientes, dinero o reputación.

A medida que los agentes pasan de responder a ejecutar tareas, la ventaja estará en quien sepa coordinarlos, ponerles límites y medir su impacto.

Según Neo Consulting la recomendación para las empresas es tener un portafolio de dos o tres modelos, gobierno central, métricas de valor por caso de uso y formación antes de escalar; y a las personas, dominar a fondo una o dos herramientas, en lugar de usar cinco a medias, y verificar siempre lo que la IA produce.La pregunta correcta ya no es “¿qué IA uso?”, sino “¿cómo la gobierno para que trabaje a mi favor y me mantenga relevante a futuro?”, finaliza.