“Se suele ver (hoy) un gusto por el riesgo quizás un poco más alto que el de las generaciones anteriores“, señaló Ignacio Aramburú, head de wealth management de Credicorp Capital.

“(Los peruanos de alto patrimonio) suelen arriesgarse un poquito más (que antes). Eso sí, el gusto por el riesgo sí tiende a moderarse cuando el que hereda se vuelve el gestor principal y el encargado principal del patrimonio; ahí tiende a bajar y se vuelve más conservador”, añadió en el marco del Wealth Management Summit, organizado por El Dorado.

Por su parte, Eduardo Escario, regional director international business development de VanEck, coincidió en que hoy se observa una mayor propensión a tomar riesgo entre los clientes de alto patrimonio.

Además, afirmó que los más jóvenes muestran especial interés por las tendencias de las que escuchan en las redes sociales, como Inteligencia Artificial (IA), robótica, petróleo, etcétera. En estos sectores, ven una oportunidad de inversión, pero no solo por “moda”, sino que identifican un fundamento para apostar a largo plazo, aclaró.

En tal sentido, una forma de exponerse a esas tendencias, son, por ejemplo, los ETF (fondos cotizados en bolsa), refirió. “A raíz de la inflación, los clientes están demandando mucho más oro, y lo otro son los ETF temáticos (en IA, petróleo, semiconductores, entre otros)”, agregó.

“Los clientes te preguntan mucho por IA, por infraestructura para IA, eso es un tema de conversación en el día con los clientes, les gusta que les cuentes de esas cosas novedosas porque han escuchado que un amigo suyo ha invertido en eso”, mencionó Aramburú a Gestión.

Ignacio Aramburú, head de wealth management de Credicorp Capital. FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / @PHOTO.GEC

Rol del gestor

El ejecutivo de Credicorp también comentó que en países como EE.UU. o Canadá entre el 60% y 65% de las familias de alto patrimonio otorga un mandato a su gestor para que este actúe de forma discrecional. Es decir, la familia no decide en qué invertir, sino que el gestor lo hace por ellos.

Sin embargo, en Latinoamérica, ese porcentaje llega solo a 7%, y en Perú “debe ser 5% o un poco menos”. “Es algo que viene cambiando culturalmente, pero todavía al cliente latinoamericano le gusta que la relación pase por su decisión final”, aseveró el ejecutivo.

Los clientes de alto patrimonio que han involucrado a sus hijos en el negocio familiar al acabar la universidad, o entre los 30 y 35 años, han sido “los más exitosos”, y la transferencia de capacidades y de recursos ha sido mucho más efectiva, afirmó Bruno Ghio, fundador y CEO de Allié Family Office.

Bruno Ghio, fundador y CEO de Allié Family Office

Concentración

“Hay una frase que creo que le atribuyen a Rockefeller: para generar un gran patrimonio es necesario una gran concentración. Pero una vez que logras ese gran patrimonio, la única manera que tienes de preservarlo es a través de la diversificación”, manifestó Patricia Dibós, country head de asset management y global wealth de BBVA Perú.

Patricia Dibós, country head de asset management y global wealth de BBVA Perú.

Asimismo, Freddy Salcedo, director ejecutivo de Conexa Financial Group, señaló que un tipo de instrumento que permite diversificar las carteras, al no moverse en la misma dirección que los mercados tradicionales, son los activos alternativos, como la deuda privada y fondos de infraestructura.

Roberto Melzi, CIO de Vicctus Family Office, coincidió con Dibós y dijo que muchos clientes de alto patrimonio esperan que los retornos de su capital sigan siempre tan elevados como cuando invertían en los inicios de su propia compañía. Sin embargo, una vez acumulada la riqueza, “es otro partido distinto”, en el que corresponde asumir menos riesgo mediante la diversificación, enfatizó.

Freddy Salcedo, director ejecutivo de Conexa Financial Group

Generación de valor

Patricia Dibós, de BBVA, sostuvo que la generación de valor de los portafolios se da en cuatro frentes: el crecimiento del capital, el ordenamiento de la toma de decisiones, la protección ante riesgos y la preparación de la siguiente generación.

Por su parte, Ignacio Aramburú, de Credicorp, expuso que una de las características de la nueva generación de clientes de alto patrimonio es que buscan una relación “híbrida” con el gestor. “Prefieren asesoría humana profunda en las conversaciones importantes, pero todo lo demás lo gestionan digitalmente. Además, quieren mucha información actualizada. Las generaciones anteriores recibían su estado de cuenta una vez al mes, y ahora (los clientes) entran al app de su proveedor todos los días”, expresó.

Roberto Melzi, CIO de Vicctus Family Office.