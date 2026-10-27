El 31 de octubre es un día que reúne en el Perú dos celebraciones con tradiciones distintas: Halloween y el Día de la Canción Criolla. Pero, más allá de las tradiciones en torno a estas festividades, también significan oportunidades comerciales para los negocios, ya que en esta fecha suele crecer la demanda de productos y servicios.

El Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyecta un incremento de ventas de entre 8% y 12% respecto a un periodo normal.

“Al ser celebraciones que convocan a distintitos públicos, los sectores más favorecidos serían gastronomía, entretenimiento, comercio y confecciones. No obstante, cada fecha tiene características particulares que los negocios deben aprovechar mediante estrategias comerciales diferenciadas”, manifestó Rodolfo Ojeda, presidente del gremio.

El representante gremial sostuvo que Halloween impulsa la demanda de disfraces, confecciones, decoración, dulces, entretenimiento y comercio electrónico. En tanto, el Día de la Canción Criolla dinamiza los restaurantes, las peñas, los espectáculos y los servicios gastronómicos.

Demanda de bebidas alcohólicas se duplicaría

PedidosYa proyecta que los pedidos de bebidas alcohólicas se duplicarían este 31 de octubre en comparación con un día promedio. Las cervezas liderarían el crecimiento, con una demanda que se triplicaría, mientras que los pedidos de vinos y bebidas alcohólicas listas para consumir aumentarían al doble.

“Las reuniones por Halloween y el Día de la Canción Criolla generan necesidades de compra similares: bebidas, hielo y alimentos para compartir. Para esta fecha esperamos que los pedidos de snacks salados aumenten cerca de 55%, lo que también nos permite dimensionar la demanda más allá de las bebidas alcohólicas”, señala Gonzalo Serván, director de PedidosYa Market en Perú.

Conoce aquí cuál es la bebida alcohólica favorita de muchos que podría estar asociada al cáncer de páncreas. (Foto: Darlene Alderson / Pexels)

Las proyecciones también contemplan los productos utilizados para preparar bebidas. Los pedidos de hielo se triplicarían frente a un día promedio, mientras que las bebidas para combinar como agua tónica, ginger ale y gaseosas de lima-limón, aumentarían al doble.

Asimismo, la firma proyecta que Lima, Santiago de Surco, Miraflores y San Miguel serán los distritos con mayor demanda de este producto por delivery en este día festivo.

Compra de golosinas también subirá

El universo de Halloween también está presente en las golosinas. Caramelos, chocolates y galletas permiten incorporar la temática a las reuniones, desde una tarde entre amigos hasta una fiesta de disfraces. Para esta fecha, la compañía proyecta un incremento aproximado de 110% en los pedidos de golosinas.

Además, las presentaciones de dulces con varias unidades representarían más del 30% de los pedidos de golosinas y galletas.