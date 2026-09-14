La demanda de eventos y espectáculos podría crecer entre 5% y 8% este año frente a 2025 por las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla, según estimó Doris Espinoza, presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). La expectativa responde principalmente al mayor movimiento previsto para el 31 de octubre.

Un factor importante es que este año el 31 de octubre será sábado, lo que favorece la asistencia a conciertos, discotecas, fiestas, eventos familiares y otras actividades de entretenimiento, al no coincidir con una jornada laboral al día siguiente. Además, ya existe una oferta importante de eventos programados y anunciados con anticipación, lo que permite prever un mayor movimiento de público durante ese fin de semana.

El crecimiento de la demanda estará impulsado principalmente por fiestas, conciertos y actividades relacionadas con Halloween y la Canción Criolla. Espinoza señaló que el comportamiento dependerá del tipo de evento, en un contexto en el que el público busca cada vez más experiencias completas y diferenciadas. Entre las propuestas que generan especial interés figuran los grandes conciertos, festivales urbanos, fiestas temáticas, discotecas y experiencias familiares.

El comportamiento de la demanda dependerá del tipo de evento. Actualmente, el público busca cada vez más experiencias completas y diferenciadas, y no solamente una fiesta. (Foto referencial: Freepik)

Peruanos gastarían entre S/ 200 y S/ 300 durante estas celebraciones

En el caso de las celebraciones del Día de la Canción Criolla, la demanda se concentra principalmente en peñas, restaurantes y espectáculos. Estas actividades combinan música en vivo y gastronomía, generando una experiencia más integral para el público.

Respecto al gasto, existe una mayor disposición de los consumidores a destinar parte de su presupuesto al entretenimiento. Sin embargo, el consumidor se ha vuelto mucho más selectivo: compara precios y aprovecha preventas, descuentos bancarios y promociones antes de realizar sus compras.

Los pagos pueden fluctuar entre S/200 y S/300, aunque el consumidor está dispuesto a gastar mucho más cuando se trata de un espectáculo que realmente le interesa. A cambio, exige un buen nivel de servicio, que se traduzca en artistas de calidad, una adecuada producción, comodidad y seguridad. Esta tendencia, según Espinoza, también se aprecia en otros mercados.

Sector entretenimiento enfrenta mayores costos y trabas

Entre los principales costos que enfrenta actualmente el sector, según Espinoza, se encuentran los honorarios de los artistas, alquiler de locales, producción técnica, seguridad, publicidad, comercialización de tickets, comisiones por el uso de tarjetas de crédito, impuestos, transporte, permisos, derechos de autor y derechos fonográficos, entre otros. Los honorarios de los artistas y los costos de producción se han incrementado considerablemente después de la pandemia.

A ello se suma la limitada oferta de recintos de gran capacidad en Lima, que impacta en los costos de organización y operación. Los trámites y permisos también son una de las principales dificultades del sector, por los requisitos que mantienen entidades como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y Migraciones.

Frente a estas dificultades, la CCL plantea impulsar una Ventanilla Única Digital para espectáculos, con criterios uniformes entre las municipalidades y procedimientos diferenciados según el tamaño y nivel de riesgo de cada evento. La propuesta busca agilizar los trámites sin reducir los controles para los productores formales.