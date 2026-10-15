Los conciertos son una de las alternativas de diversión en noche de Halloween y Día de la Canción Criolla. (Foto: iStock).
Los conciertos son una de las alternativas de diversión en noche de Halloween y Día de la Canción Criolla. (Foto: iStock).
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Redacción Gestión
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La noche del 31 de octubre promete capitalizar en ventas la contraposición local de consumo entre una macrotendencia global y el arraigo de la cultural nacional. Así, .

De acuerdo con estimaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), dichas festividades también generarían un crecimiento en el sector servicios de entre un 15% y 20% en comparación con un fin de semana ordinario.

Entre las actividades que disfrutan las personas en esa fecha, se destacan las visitas a centros comerciales, seguidas de la reunión con amigos. Asimismo, otra opción es la asistencia a conciertos y la visita a parques públicos para disfrutar de la atmósfera de Halloween, reportó Andina.

La agenda es variada para la noche del 31 de octubre. (Foto: difusión).
La agenda es variada para la noche del 31 de octubre. (Foto: difusión).

Gasto por persona en Halloween y Día de la Canción Criolla

En otro momento, la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) calculó que el gasto promedio por persona en la noche de Halloween y Día la Canción Criolla oscilará entre los S/ 120 y S/ 250, entre gastronomía, eventos de entretenimiento, retail de disfraces, licores y espectáculos en vivo.

Un factor importante que impulsará el consumo en esa fecha es que este año el 31 de octubre será sábado, destacó el Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)., al no coincidir con un día que tenga una jornada laboral al día siguiente.

Además, existe una oferta importante de eventos programados y anunciados con anticipación, lo que permite prever un mayor movimiento de público durante ese fin de semana.

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