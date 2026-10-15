La noche del 31 de octubre promete capitalizar en ventas la contraposición local de consumo entre una macrotendencia global y el arraigo de la cultural nacional. Así, las proyecciones apuntan a un movimiento económico de más de S/ 100 millones para esta fecha por la celebración de Halloween y del Día de la Canción Criolla.

De acuerdo con estimaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), dichas festividades también generarían un crecimiento en el sector servicios de entre un 15% y 20% en comparación con un fin de semana ordinario.

Entre las actividades que disfrutan las personas en esa fecha, se destacan las visitas a centros comerciales, seguidas de la reunión con amigos. Asimismo, otra opción es la asistencia a conciertos y la visita a parques públicos para disfrutar de la atmósfera de Halloween, reportó Andina.

La agenda es variada para la noche del 31 de octubre. (Foto: difusión).

Gasto por persona en Halloween y Día de la Canción Criolla

En otro momento, la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) calculó que el gasto promedio por persona en la noche de Halloween y Día la Canción Criolla oscilará entre los S/ 120 y S/ 250, entre gastronomía, eventos de entretenimiento, retail de disfraces, licores y espectáculos en vivo.

Un factor importante que impulsará el consumo en esa fecha es que este año el 31 de octubre será sábado, destacó el Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Esta condición favorecerá la asistencia a conciertos, discotecas, fiestas, eventos familiares y otras actividades de entretenimiento, al no coincidir con un día que tenga una jornada laboral al día siguiente.

Además, existe una oferta importante de eventos programados y anunciados con anticipación, lo que permite prever un mayor movimiento de público durante ese fin de semana.