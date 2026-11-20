La posibilidad de construir un futuro profesional lejos de casa se convirtió en realidad para un grupo de estudiantes de Enfermería de la Universidad César Vallejo (UCV), quienes lograron su título profesional en la Universidad Humanitas de Italia gracias al convenio de doble titulación entre ambas instituciones.

Durante la ceremonia, el Dr. César Acuña Peralta, fundador de la UCV, destacó el significado de este acontecimiento para la educación superior peruana y las oportunidades que representa para los jóvenes. “Hoy es un día histórico, porque queda demostrado que quienes estudian en la Universidad César Vallejo pueden acceder a un título internacional”, señaló.

Asimismo, expresó su deseo de que esta experiencia tenga continuidad: “Espero que este convenio continúe porque los grandes ganadores son los jóvenes vallejianos. Este primer grupo logró excelentes calificaciones y se adaptaron a una cultura para alcanzar sus metas”.

Por su parte, Luigi María Terracciano, rector de la Universidad Humanitas de Italia, resaltó el valor de esta experiencia para ambas comunidades académicas. “Esta es una jornada importante para ambas universidades, diría que es un día histórico. Este no es un proyecto de simple formación, sino que lleva una misión mayor que tiende un puente entre dos culturas”, resaltó.

Además, manifestó su confianza en la continuidad de esta iniciativa: “Espero y estoy seguro de que este es el primer paso de una alianza más fuerte que vamos a consolidar”.

Detrás de cada título, una historia de sacrificio y superación

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el testimonio de Sarita Vidal Roa, estudiante de Enfermería de la UCV, quien compartió los desafíos personales que enfrentó para alcanzar esta meta.

“La parte más difícil de estar en otro país ha sido dejar a mi familia y mis hijos. Para cada uno de nosotros no ha sido fácil estar acá”, relató. Sin embargo, también expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible esta oportunidad: “Estoy muy agradecida con las personas que han hecho posible este convenio, al Dr. César Acuña Peralta. Yo siempre he dicho que nuestra universidad es para quien quiere de verdad salir adelante”.

Como parte de su evaluación académica, Vidal Roa sustentó el proyecto de investigación titulado “Eficacia de los catéteres perineurales continuos en la analgesia multimodal después de una artroplastia total primaria de rodilla: revisión narrativa de la literatura”.

En tanto, Anavel Pérez Huamán presentó el trabajo “Técnica de punción única múltiple (MuST) para la canulación de la fístula arteriovenosa nativa en hemodiálisis: revisión exploratoria de la evidencia sobre eficacia, seguridad y resultados reportados por el paciente”, con el que obtuvo la distinción cum laude, reconocimiento académico otorgado por alcanzar la calificación más alta.

Más oportunidades internacionales para los futuros enfermeros

La experiencia también tendrá un impacto directo en el futuro laboral de las graduadas, quienes permanecerán en Italia para ejercer su profesión mediante contratos indeterminados y con todos los beneficios de ley. De esta manera, la doble titulación representa una puerta de acceso al mercado laboral internacional.

Con el propósito de ampliar el acceso a esta oportunidad internacional, desde el próximo año la UCV incorporará el curso de italiano en el plan de estudios de la carrera de Enfermería. De esta manera, los estudiantes interesados en acceder al convenio contarán con un sólido manejo del idioma que facilitará su adaptación académica y profesional en Italia.

Para estas jóvenes, el diploma representa el resultado de dejar temporalmente a sus familias, superar barreras culturales y demostrar que su talento puede trascender fronteras. Hoy, su historia abre un camino para las próximas generaciones de vallejianos que también aspiran a construir un futuro profesional sin límites.

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