El Gobierno, mediante el Decreto de Urgencia Nº 017-2026, dispuso la entrega de un subsidio extraordinario de S/ 100 por cada trabajador de las microempresas, con el objetivo de mitigar los efectos del alza de combustibles y el fenómeno El Niño.

La medida está orientada a la preservación del empleo formal en las microempresas que tengan de dos a 10 trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

La norma explica que el subsidio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026 y se otorga por única vez a favor de la microempresa que cumpla con las condiciones establecidas, considerando la información declarada en la Planilla Electrónica, correspondiente al periodo agosto del 2026 y que hubiera sido presentada hasta el 30 de setiembre del 2026.

La remuneración básica mensual de cada trabajador por el cual la microempresa recibirá el subsidio debe ser igual a S/ 1,130, según la información declarada en la casilla 0121-Remuneración o jornal básico de la Planilla Electrónica, cuya presentación hubiera sido efectuada hasta el 30 de setiembre del 2026.

Adicionalmente, los trabajadores por los que se otorga el subsidio deben mantener una relación laboral vigente con el empleador a la fecha de publicación del presente decreto de urgencia, de acuerdo con la información del Registro de Información Laboral (T-Registro) de la Planilla Electrónica.

Microempresas. (Foto: Difusión)

El monto de subsidio extraordinario percibido por la microempresa regulado en la presente norma no tiene carácter remunerativo ni constituye concepto computable para el cálculo de beneficios sociales del trabajador.

Asimismo, no puede ser compensado, deducido, imputado ni aplicado al cumplimiento de las obligaciones remunerativas, laborales o de seguridad social a cargo del empleador, ni exime a éste del cumplimiento de la remuneración mínima vital vigente, ni de las demás obligaciones establecidas en la normativa laboral.

Requisitos

Las condiciones que debe cumplir la microempresa para ser considerada elegible son las siguientes:

Realizar ventas anuales de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Tener de dos a 10 trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada de acuerdo con el total de trabajadores declarados en la Planilla Electrónica.

Haber efectuado la declaración, a través del Programa de Declaración Telemática (PDT) Planilla Electrónica - PLAME, Formulario virtual N° 0601 o del Formulario Virtual N.° 0601 - PLAME WEB, de las contribuciones al Seguro Social de Salud (EsSalud) y de las retenciones por Impuesto a la Renta de quinta categoría, respecto de los trabajadores en el periodo agosto y setiembre del 2026.

Encontrarse en estado activo en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y tener la condición de domicilio fiscal habido al 30 de setiembre del 2026.

La norma autoriza una transferencia de S/ 29 millones a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, para financiar el subsidio extraordinario.