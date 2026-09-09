Los préstamos a cuota fija se han convertido en una alternativa cada vez más demandada por las microempresas que buscan acceder a financiamiento con condiciones claras y previsibles en el sistema financiero.

Este tipo de crédito permite a los emprendedores planificar mejor sus pagos mensuales, al mantener una cuota constante durante toda la vigencia del préstamo, lo que reduce la incertidumbre y facilita el manejo de sus finanzas.

Además, este tipo de préstamos es ideal para financiar compras de inventario, adquisición de insumos o mejoras menores en infraestructura, sin comprometer el flujo de caja de forma inmediata, señala Andina.

A continuación, conoce los préstamos para las microempresas con las tasas de interés más atractivas de los bancos, cajas y financieras a cuota fija de 181 a 360 días.

Cabe mencionar que, la información es de la SBS con data al 8 de setiembre del 2026 en el caso de los bancos y financieras, y a julio del presente año para las cajas municipales y rurales.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y expertos del sector financiero han asegurado que este instrumento financiero está presentando una caída sostenida en sus tasas de interés.

El acceso al crédito formal permite a los microempresarios fortalecer su historial financiero, lo que puede abrirles las puertas a líneas de financiamiento más amplias en el futuro.

Por ello es clave que se mantengan informados sobre las condiciones del mercado, los requisitos para acceder a estos productos y las ventajas de la banca formal frente a alternativas informales que suelen implicar mayores riesgos.