Créditos a microempresas. (Foto: Andina).
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Redacción Gestión
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Los préstamos a cuota fija se han convertido en una alternativa cada vez más demandada por las microempresas que buscan acceder a financiamiento con condiciones claras y previsibles en el sistema financiero.

Además, este tipo de préstamos es ideal para financiar compras de inventario, adquisición de insumos o mejoras menores en infraestructura, sin comprometer el flujo de caja de forma inmediata, señala .

A continuación, conoce los préstamos para las microempresas con las tasas de interés más atractivas de los bancos, cajas y financieras a cuota fija de 181 a 360 días.

Cabe mencionar que, la información es de la SBS con data al 8 de setiembre del 2026 en el caso de los bancos y financieras, y a julio del presente año para las cajas municipales y rurales.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y expertos del sector financiero han asegurado que este instrumento financiero está presentando una caída sostenida en sus tasas de interés.

Por ello es clave que se mantengan informados sobre las condiciones del mercado, los requisitos para acceder a estos productos y las ventajas de la banca formal frente a alternativas informales que suelen implicar mayores riesgos.

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