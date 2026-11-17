A fin de garantizar las actividades y el abastecimiento de alimentos en tiempos del fenómeno El Niño, el Ministerio de la Producción (Produce) anunció la inyección de S/ 4 millones para 87 mercados en cinco regiones.
La intervención se da a través del Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), y llegará a los centros de abasto de Piura, Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Áncash.
No obstante, se ampliará esta campaña por todo el territorio nacional debido a la amenaza de El Niño.
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¿En qué consiste la intervención?
El Produce detalla que se entregará equipamiento de seguridad e infraestructura menor para mejorar las condiciones de funcionamiento de mercados, y así dotar su capacidad de acción ante lluvias intensas, inundaciones y otras anomalías propias del FEN.
Estos kits contienen coberturas para techos y protección pluvial, motobombas para la evacuación de agua, barreras de contención para zonas vulnerables y herramientas para mantenimiento y atención de eventuales emergencias.
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El PNDP monitoreó los mercados priorizados para encontrar sus necesidades y las demandas de los comerciantes y representantes municipales.
De esa manera, esperan mantener las actividades comerciales en 87 mercados del país sabiendo la importancia de estos puntos para la alimentación familiar diaria.