A fin de garantizar las actividades y el abastecimiento de alimentos en tiempos del fenómeno El Niño, el Ministerio de la Producción (Produce) anunció la inyección de S/ 4 millones para 87 mercados en cinco regiones.

La intervención se da a través del Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), y llegará a los centros de abasto de Piura, Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Áncash.

No obstante, se ampliará esta campaña por todo el territorio nacional debido a la amenaza de El Niño.

¿En qué consiste la intervención?

El Produce detalla que se entregará equipamiento de seguridad e infraestructura menor para mejorar las condiciones de funcionamiento de mercados, y así dotar su capacidad de acción ante lluvias intensas, inundaciones y otras anomalías propias del FEN.

Estos kits contienen coberturas para techos y protección pluvial, motobombas para la evacuación de agua, barreras de contención para zonas vulnerables y herramientas para mantenimiento y atención de eventuales emergencias.

El PNDP monitoreó los mercados priorizados para encontrar sus necesidades y las demandas de los comerciantes y representantes municipales.

De esa manera, esperan mantener las actividades comerciales en 87 mercados del país sabiendo la importancia de estos puntos para la alimentación familiar diaria.