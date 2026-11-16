Las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño han dejado catorce personas fallecidas y otras 77.510 perjudicadas en Ecuador desde el pasado 29 de agosto, fecha en la que se declaró la alerta roja nacional, informaron las autoridades del país.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) detalló este lunes que las víctimas mortales se han registrado en las provincias andinas de Azuay y Pichincha (cuya capital es Quito) y en las costeras El Oro y Guayas, además de en la isla de Santa Cruz, del archipiélago de Galápagos, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

Desde finales de agosto, las precipitaciones han provocado 1,533 eventos adversos en las 24 provincias del país, que han alcanzado 166 municipios.

De las 77,510 personas perjudicadas, 50,018 figuran como afectadas y otras 27,492 como damnificadas, según el organismo.

Además, 21,201 viviendas han sufrido daños y 94 han quedado destruidas, mientras que las lluvias han afectado a 29.63 kilómetros de carreteras, 29 puentes y 42 centros de salud.

AME1897. GALÁPAGOS (ECUADOR), 31/10/2026.- Personas caminan en una zona afectada por una inundación este sábado, en la Isla Santa Cruz en Galápagos (Ecuador). Las autoridades de Ecuador declararon este sábado la emergencia en la isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que han dejado el cierre temporal del aeropuerto para vuelos comerciales, inundaciones, riadas y decenas de evacuados. EFE/ Carolina Peñafiel

Por el momento, 1,020 personas permanecen alojadas en diez albergues y refugios temporales habilitados en distintas provincias del país.

La costera Esmeraldas (fronteriza con Colombia) es la provincia con mayor número de personas perjudicadas, con 25,354, seguida de Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y Manabí.

Ecuador se encuentra en alerta roja desde el 29 de agosto por el fenómeno de El Niño, caracterizado por el calentamiento de las aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia.

En Ecuador suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en la zona de la costa y sequías prolongadas en la sierra.