La participación del Perú en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China, y el posterior viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Japón ofrecen una oportunidad para estrechar vínculos con Asia. Ante las barreras comerciales de Estados Unidos, uno de nuestros principales socios comerciales, al Perú le conviene ampliar sus opciones en otros mercados, tanto para sus exportaciones como para atraer inversiones. China y Japón son dos economías relevantes en esa búsqueda. La agenda detallada de la gira aún se desconoce.

Hasta hace una semana, se desconocían públicamente los planes de la mandataria de ausentarse del país del 15 al 21 de este mes. El anuncio tardío llama la atención porque, días antes, Fujimori había cancelado su participación en la Cumbre Iberoamericana de Madrid con el argumento de que debía atender directamente la emergencia por El Niño costero. Ahora, con el norte todavía afectado, el viaje a Asia deja la impresión de que la emergencia ha perdido prioridad en la agenda presidencial. El Ejecutivo debe explicar qué cambió entre ambas decisiones y cómo se garantizará la atención en las zonas afectadas durante su ausencia.

La gira también coincide con la partida del Papa León XIV. La presidenta, que lo recibió y acompañó durante la primera etapa de su visita, debió prever ese cruce de fechas y coordinar con anticipación la despedida oficial. En un Estado laico, el respeto que merece el Pontífice como jefe de Estado y la importancia que su visita tiene para millones de peruanos son compatibles con que el Gobierno organice sus compromisos internacionales según las prioridades del país.

La presencia del Perú en APEC se justifica por la posibilidad de dialogar al más alto nivel con economías de interés para el país. La escala en Japón también puede tener valor propio, pues una visita bilateral permite dar más tiempo a asuntos de interés común. Para evaluar cómo se aprovecharán ambas oportunidades, hace falta conocer los objetivos de cada escala y el trabajo previo de la Cancillería y de los sectores involucrados. Hasta ahora, la información difundida permite conocer el itinerario general, pero dice poco sobre la preparación de la gira.

Antes de la partida, el Gobierno debería explicar qué espera conseguir en cada destino y quién coordinará la respuesta a El Niño mientras la presidenta esté fuera. Al regreso, corresponderá informar qué gestiones se realizaron, cuáles quedaron abiertas y quién les dará seguimiento. La oportunidad de acercarse a Asia merece una gira preparada con la misma seriedad con que se atienden las urgencias en el país.