Para quienes financian la compra de una vivienda, los gastos no se limitan a las cuotas del préstamo. También deben asumir el costo de un seguro que protege su deuda y que puede contratarse con otra aseguradora para acceder a opciones más económicas.

Aunque el seguro de desgravamen es obligatorio para los créditos hipotecarios, los usuarios pueden contratarlo con una aseguradora distinta a la ofrecida por su banco. Esta opción permite comparar precios y coberturas para reducir el gasto mensual, sin dejar de proteger el pago de la deuda ante imprevistos.

Más de 47,000 créditos hipotecarios se otorgaron en el Perú entre agosto de 2025 y julio de 2026, la cifra más alta de los últimos cinco años, según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

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En ese sentido, Milagros Latuf, gerente técnico de productos vida de La Positiva Seguros, comparte cinco recomendaciones para reducir el costo del seguro asociado al crédito hipotecario sin descuidar la protección financiera:

Revisa cuánto pagas por tu seguro: Consulta tu estado de cuenta e identifica cuánto pagas mensualmente por el seguro de desgravamen de tu crédito hipotecario. Conocer este monto es el primer paso para descubrir si puedes ahorrar. Busca opciones que te permitan ahorrar: No tienes que quedarte necesariamente con el seguro que te ofrece tu banco. Compara precios y beneficios de otras aseguradoras. Pregunta cómo cambiar de seguro: Si encuentras una alternativa más económica, consulta con tu banco qué necesitas para realizar el cambio. Puedes contratar un seguro con otra aseguradora, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por tu entidad financiera. Piensa en cuánto ahorrarías con los años: Un pequeño ahorro mensual puede convertirse en una cantidad importante a largo plazo. Por eso, compara cuánto pagarías por cada seguro durante los años que te quedan de tu crédito hipotecario. No te fijes solo en el precio: Al comparar opciones, revisa también qué beneficios adicionales te ofrece cada seguro. Algunos pueden incluir asistencias para el hogar u otros servicios que complementen tu protección. Así podrás elegir una alternativa que se ajuste mejor a tus necesidades y presupuesto.

Aprovechar las alternativas disponibles también significa evitar gastos innecesarios durante el financiamiento de una vivienda. Por ello, conocer las opciones de aseguramiento permite destinar una menor parte del presupuesto al crédito hipotecario, sin renunciar a la protección de la deuda ante situaciones imprevistas.