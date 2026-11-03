Los colegios podrán reportar al moroso cuando la deuda sea de tres o más pensiones consecutivas impagas, señala el proyecto de ley. Imagen: ChatGPT.
Los colegios podrán reportar al moroso cuando la deuda sea de tres o más pensiones consecutivas impagas, señala el proyecto de ley. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
José Carlos Reyes Leyva

La morosidad en el pago de las pensiones es una de las preocupaciones de los colegios. Frente a este escenario, en el Congreso de la República se ha presentado un proyecto de ley que busca crear una central de riesgo, al estilo ‘Infocorp’, donde se reporte a los morosos de pensiones en colegios.

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