En medio de la crítica situación de la infraestructura educativa, el gobierno plantea la creación de nuevos colegios, pero la propuesta no bastaría para cerrar la brecha que ha venido empeorando en los últimos años. (Imagen: Andina)
En medio de la crítica situación de la infraestructura educativa, el gobierno plantea la creación de nuevos colegios, pero la propuesta no bastaría para cerrar la brecha que ha venido empeorando en los últimos años. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Ante una elevada brecha de infraestructura educativa que, según el Ministerio de Educación (Minedu), asciende a S/ 170,000 millones, el gobierno de Keiko Fujimori anunció que se construirían 2,000 colegios públicos en los próximos cuatro años.

TE PUEDE INTERESAR

Reggiardo plantea que Lima tenga competencias en educación tras resultados de PISA 2025
Gobiernos regionales se oponen al retorno de salud y educación al Gobierno central
CADE Educación: solo el 8% de docentes utiliza IA, ¿cómo debe cambiar la enseñanza?
CADE Educación: presupuesto público creció, pero el sector arrastra crisis desde hace 15 años

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.