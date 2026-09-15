La Contraloría General de la República alertó que 3,777 alumnos de tres instituciones públicas estudian en condiciones precarias en Madre de Dios. Se trata de dos colegios ubicados en la ciudad de Puerto Maldonado y uno en el centro poblado de La Novia, situado en la provincia de Tahuamanu.

Según el Informe de Orientación de Oficio n.° 011-2026-OCI/0736-SOO, cuyo periodo de evaluación fue del 24 al 25 de agosto reveló que la Institución Educativa “Aplicación Nuestra Señora del Rosario” de Puerto Maldonado, que alberga a 1,110 alumnos presenta condiciones deficientes en cuanto a su infraestructura y mobiliario en los niveles de primaria y secundaria.

En esa línea, también se pudo verificar que dicha institución funciona al interior de las instalaciones del Instituto Pedagógico Nuestra Señora del Rosario, que tienen condiciones inadecuadas en diferentes ambientes. Como por ejemplo, requiere sustituir el cerco perimétrico.

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Además, las paredes de las aulas de primaria y secundaria requieren mantenimiento; existen aulas del nivel secundario que requieren una sustitución de su techo; los servicios higiénicos de primaria y secundaria requieren mantenimiento; hay aulas que no cuentan con mesas y sillas para los profesores, y el mobiliario para alumnos está en mal estado.

TECHOS CON HUMEDAD

Los auditores de la Contraloría también visitaron la Institución Educativa “Carlos Fermín Fitzcarrald” de Puerto Maldonado y verificaron que 21 aulas del segundo nivel presentan signos de humedad en los techos, lo que podría afectar las condiciones de habitabilidad de los 2,407 alumnos que acceden a los servicios educativos.

Al respecto, el director de la institución informó a la comisión del ente fiscalizador que estos ambientes son utilizados por alumnos de los niveles primaria durante el turno mañana y por los estudiantes de secundaria por el turno tarde.

CONDICIONES PRECARIAS

Asimismo, el informe de control también reveló que la infraestructura junto con el mobiliario de la Institución Educativa n.° 52093 “Jesús Divino Maestro”, del centro poblado La Novia, la cual posee 260 alumnos se encuentra en condiciones inadecuadas.

Sus instalaciones presentan un riesgo para el uso de los estudiantes en los niveles primaria y secundaria, situación que podría afectar la seguridad, salud e integridad de todos los estudiantes que ocupan ese centro educativo.

Hechos evidenciados por comisiones de control ponen en riesgo la integridad de más de 200 estudiantes en la Institución Educativa “Jesús Divino Maestro”. Foto: Contraloría

Entre las evidencias figuran que el cerco perimétrico que protege a la institución educativa es de restos de calamina en la parte delantera y en la parte posterior no existe cerco alguno; las paredes de madera se encuentran deterioradas y hay ventanas sin protección.

La contraloría también verificó que existen techos deteriorados; pisos de madera y cemento con signos de deterioro, servicios higiénicos que requieren mantenimiento; y mobiliario para alumnos que está en mal estado.