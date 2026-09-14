No es un secreto que la avenida Javier Prado es uno de los puntos más álgidos de Lima. Recorrerla desde Magdalena del Mar hasta La Molina en hora punta puede tomar hasta dos horas y, en condiciones de alta congestión, se han reportado demoras de hasta 25 minutos por cada 10 kilómetros recorridos. Frente a una situación, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha planteado una nueva intervención vial. ¿De qué se trata?

La propuesta se encuentra detallada en la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su unidad ejecutora de Inversiones Emape, ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). El documento corresponde al proyecto denominado “Creación del servicio de movilidad urbana en un viaducto desde la Av. Javier Prado hacia la Av. Nicolás Arriola en dirección a la Av. Canadá , distrito de La Victoria de la provincia de Lima del departamento de Lima”.

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De acuerdo con la EVAP, el proyecto contempla una inversión estimada de S/ 83.6 millones (US$ 24.74 millones) y una vida útil de 20 años .

¿Cómo se hará? La MML está autorizada a convocar este tipo de obras bajo las modalidades de Llave en Mano o Concurso Oferta , que permiten contratar de manera conjunta el diseño y la construcción del proyecto. Esta facultad fue establecida en las leyes de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para 2024, publicadas en diciembre de 2023.

La intervención busca mejorar la circulación en una zona que registra un IMDA de 9,500 vehículos. Foto: GEC

¿Qué se construirá?

La propuesta contempla una intervención sobre un área de 22,393.15 metros cuadrados (m2), equivalente a 2.24 hectáreas, y una longitud total de 880 metros. El componente principal será un viaducto elevado de 435 metros de longitud, incluidas las rampas de entrada y salida.

La estructura principal del viaducto tendrá 302 metros de longitud y funcionará como una infraestructura unidireccional de un carril, explica la EVAP.

La intervención no se limitará a la construcción del viaducto. También comprende vías auxiliares y trabajos sobre la infraestructura existente, como la adecuación de veredas y rampas peatonales, señalización, semaforización e iluminación vial, además del mantenimiento de las vías actuales.

La obra parte de las condiciones actuales de la intersección. Según la información consignada en la EVAP, la elevada demanda vehicular genera congestión, demoras en los desplazamientos y conflictos operacionales, además de afectar la conectividad hacia servicios esenciales, establecimientos de salud e instituciones educativas.

Actualmente, la zona cuenta con dos calzadas principales separadas, de doble sentido, y dos vías auxiliares laterales. Su estado de conservación es calificado como regular y registra un Índice Medio Diario Anual (IMDA) de 9,500 vehículos.

El viaducto elevado tendrá 435 metros de longitud, incluidas las rampas de entrada y salida. Foto: GEC

¿Cuánto tiempo tomará su ejecución?

La ejecución del proyecto está prevista para un periodo de 12 meses, considerando las etapas de planificación, construcción y cierre de obras.

Durante la fase constructiva se realizarán excavaciones, cimentaciones profundas mediante pilotes, levantamiento de estribos y pilas, montaje de estructuras metálicas, construcción del tablero, instalación de dispositivos sísmicos y pavimentación, entre otras actividades.

El viaducto contará con ocho pilotes y dos estribos, además de los elementos estructurales necesarios para garantizar su estabilidad y funcionamiento.

La obra también demandará la movilización de recursos y personal. La EVAP estima la participación de 226 trabajadores durante la etapa constructiva, mientras que para las labores de operación y mantenimiento se prevé una dotación de 11 personas.

Asimismo, el expediente contempla el uso de maquinaria pesada, grupos electrógenos y el abastecimiento de agua mediante camiones cisterna.