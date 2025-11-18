¿Sabía que su historial crediticio es como su DNI financiero? No solo lo miran los bancos cuando pide un préstamo. Cada vez más, este reporte se ha convertido en una pieza clave en momentos importantes de su vida, desde conseguir el departamento de sus sueños hasta proteger su nombre de estafadores.

A pesar de su importancia, muchos peruanos recién se preocupan por su historial cuando ya están en apuros. Revisarlo a tiempo puede evitarle un mal rato y, sobre todo, abrirle puertas a mejores oportunidades.

“Tu historial crediticio es tu carta de presentación financiera. No esperes a que te nieguen un crédito para revisarlo. Conocerlo te permite corregir errores a tiempo, planificar tus gastos y detectar cualquier señal de fraude que pueda dañar tu bolsillo”, explican los expertos de Equifax - Infocorp.

¿En qué situaciones es clave tener un buen historial crediticio?

Explicamos los 5 momentos más importantes en los que su comportamiento financiero será evaluado:

Pedir un crédito o una tarjeta: Es el motivo más conocido. Los bancos y entidades financieras revisan tu historial para ver si eres “buen pagador”. Un buen reporte, con pagos puntuales, aumenta tus chances de que te aprueben préstamos personales, vehiculares o hipotecarios, y con mejores tasas de interés. Alquilar un departamento o una casa: Cada vez más, los dueños de inmuebles y las inmobiliarias piden el Reporte de Crédito para asegurarse de que el futuro inquilino es responsable con sus pagos. Un historial negativo puede hacer que te descarten o te pidan garantías adicionales, como un mes más de adelanto. Postular a ciertos trabajos: Según la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733), una empresa solo puede revisar tu historial si el puesto lo justifica directamente, por ejemplo, si vas a manejar dinero, ser gerente de finanzas o trabajar en un área de riesgos de un banco. No es legal que te lo pidan para cualquier puesto, pero sí para aquellos de alta responsabilidad financiera. Protegerte de fraudes o suplantación de identidad: Revisar tu reporte de deudas periódicamente es tu mejor defensa. Si un estafador saca un crédito a tu nombre, la deuda aparecerá en tu historial. Detectarlo a tiempo te permite denunciar el fraude ante la entidad financiera y en Indecopi antes de que afecte tu calificación. Negociar mejores condiciones y tasas de interés: Si tienes un buen historial y un score crediticio alto, tienes el poder de negociar. Puedes pedirle a tu banco que te baje la tasa de interés de tu tarjeta de crédito o te ofrezca mejores condiciones para un nuevo préstamo. Un buen perfil demuestra que eres un cliente de bajo riesgo.

El historial crediticio incluye información detallada sobre tus deudas actuales, pagos atrasados, productos financieros vigentes y, además, un score crediticio, que va del 1 al 999 y resume tu comportamiento financiero. Mientras más alto sea tu score, mayores serán tus probabilidades de ser bien calificado por las entidades financieras, indica Infocorp.

“Conocer tu historial crediticio no sólo te prepara mejor para tomar decisiones financieras, sino que te permite proyectarte con mayor confianza en trámites importantes de la vida cotidiana. Estar informado es, en muchos casos, el primer paso para acceder a nuevas oportunidades económicas”, agregó.