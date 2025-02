Basta con acceder a algún tipo de servicio financiero, desde un crédito hasta la compra de un bien o servicio en determinadas cuotas, para figurar en las centrales de riesgo. Infocorp - Equifax es la que almacena los datos referidos al historial de endeudamiento de los peruanos.

Por ello, es clave que conozcamos nuestro historial crediticio. A continuación, sepa cómo acceder a su historial de deudas solo con su DNI y gratis.

Una vez dentro del portal web oficial de Equifax, diríjase al apartado “Personas” y proceda a registrarse con su correo electrónico. Genere una contraseña y valide el código de seguridad —que se le requerirá cada vez que busque acceder—.

Allí, se le mostrará un gráfico y una tabla con los principales datos de su reporte de deudas en Infocorp. Por ejemplo, le revelará qué grado de riesgo tiene, es decir si tiende usted a ser un buen o mal pagador.

También podrá verificar las probabilidades de acceder a un préstamo en el sistema financiero. Mientras mejor sea su calificación de pagador, más chances tendrá para solicitar un crédito.

Además, una tabla le mostrará si presenta información en el sistema financiero; deudas castigadas, refinanciadas o judiciales en el último año; información negativa reportada a Infocorp y si registra mal comportamiento crediticio en los últimos 12 meses.

Revisión del reporte de deudas más detallada en Infocorp: ¿cómo revisar?

Dentro del reporte comentado líneas arriba, Equifax le permitirá acceder a su reporte de deudas vía pago, en donde dispondrá de información detallada sobre sus datos de Sunat; deudas con bancos o entidades de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); vista histórica de pagos de los últimos cuatro años en Infocorp como deudas con operadoras móviles, educación y comercios; así como protestos (Cámara de Comercio) e información de quiénes han visto su reporte.

De acuerdo con Equifax Perú los reportes de deuda cuestan S/33.90.

¿Qué pasa si soy un mal pagador?

Walter Eyzaguirre, experto en finanzas personales, sostiene a Gestión que arrastrar deudas genera a la persona limitaciones en el sistema financiero porque las entidades les cerrarán las puertas por su tendencia a no pagar sus compromisos.

Incluso, puede mermar en las aspiraciones a un puesto de trabajo o para el alquiler de una vivienda o bien. “Lo malo no es tener una deuda sino no cumplir con pagarlas. Se genera el mal perfil crediticio cuando no pagas las cuotas de tu celular o servicios de catálogos o cualquier producto financiero, como un crédito de consumo o hipotecario (aunque este con un poco más de flexibilidad)”, añadió.

¿Desde cuando se me considera un mal pagador en Infocorp?

Según la SBS, un pagador “normal” cumple con pagar puntualmente o con un atraso máximo de 8 días calendario.

En cambio, a partir de 9 a 30 días ya se considera un cliente “con problemas potenciales”. Eyzaguirre aclara que lo más común es que llegue a los 30 días de atraso.

En adelante, de 31 a 60 días de atrasos es un pagador “deficiente”; de 61 a 120 días es “dudoso” y si pasa los 120 días, ya es una “pérdida”.

¿Y si dejo de pagar por varios años, prescribe la deuda?

Eyzaguirre añade que existe la mala percepción de que tras una cantidad de años la deuda prescribe. “Legalmente lo que prescribe es la acción de cobranza; es decir, el banco ya no te puede cobrar. Pero tu deuda seguirá figurando en el sistema. Al final, por las propias limitaciones que trae vivir con deudas impagas, uno terminará buscando a los bancos para pedir reincorporarse al sistema financiero y pagar la deuda”, refirió.

