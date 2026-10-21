Las regiones de Arequipa y Moquegua registrarían las mayores precipitaciones pluviales en la costa centro y sur del país entre el jueves 22 y el sábado 24 de octubre, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El evento estará acompañado por un incremento de la velocidad del viento y condiciones de nubosidad, niebla y neblina en sectores cercanos al litoral.

De acuerdo con la entidad meteorológica, Moquegua alcanzaría los mayores acumulados de lluvia, con valores próximos a los 3 milímetros por día el viernes 23 de octubre. En tanto, en la costa de Arequipa se esperan acumulados de hasta 2.5 milímetros durante el jueves 22 .

El aviso meteorológico de nivel naranja comprende también sectores costeros de Lima, Ica y Tacna, así como la Provincia Constitucional del Callao. La alerta estará vigente desde las 5:00 p.m. del jueves 22 hasta el mediodía del sábado 24 de octubre.

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¿Qué días se esperan las lluvias más intensas en Arequipa y Moquegua?

El pronóstico del Senamhi contempla precipitaciones durante tres días consecutivos, aunque con diferencias en la intensidad prevista para cada región.

En Arequipa, se estiman acumulados de alrededor de 2.5 milímetros el jueves 22 de octubre, 2 milímetros el viernes 23 y 1.5 milímetros el sábado 24.

Para Moquegua, las previsiones apuntan a unos 2 milímetros el jueves 22, cerca de 3 milímetros el viernes 23 y aproximadamente 2 milímetros el sábado 24.

Arequipa y Moquegua registrarán las mayores precipitaciones previstas en la costa centro y sur entre el jueves 22 y el sábado 24 de octubre, según el Senamhi. Foto: Andina/ referencial.

Según el detalle del aviso, el jueves 22 presenta un nivel de peligro fuerte, mientras que el viernes 23 y el sábado 24 figuran con nivel de peligro extremo . Estas categorías advierten sobre la posibilidad de condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades.

A las precipitaciones se sumará el aumento de la velocidad del viento, que podría generar condiciones adversas en las zonas del litoral expuestas a este fenómeno.

Niebla y neblina aumentarán la sensación de frío

El Senamhi también prevé abundante nubosidad y la presencia de niebla y neblina en sectores próximos al litoral. Estas condiciones se presentarían principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, con una mayor sensación de frío.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada sobre los cambios en las condiciones meteorológicas y tomar precauciones durante la vigencia del aviso.

¿Qué provincias están comprendidas en el aviso meteorológico?

En Arequipa, el pronóstico abarca las provincias de Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay. En Moquegua, comprende las provincias de Ilo y Mariscal Nieto.

El aviso también incluye cinco provincias de Ica: Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco; cuatro de Lima: Cañete, Huaral, Huaura y Lima; y dos de Tacna: Jorge Basadre y Tacna. A estas jurisdicciones se suma la Provincia Constitucional del Callao.

📣🌧️ #Aviso #Minam #Senamhi Del 22 al 24 de octubre, se presentará precipitaciones en la costa centro y sur. ✅ Además, se espera el incremento del viento, cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral. 📲 https://t.co/Q9gkzb1C34 https://t.co/iczfZxdjGO — Senamhi (@Senamhiperu) October 21, 2026

Indeci pide reforzar viviendas y rutas de evacuación

Ante las lluvias previstas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales a reforzar las acciones de preparación para reducir riesgos y responder ante posibles emergencias.

Entre las medidas recomendadas figura verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, de modo que la población pueda trasladarse hacia zonas seguras ante eventuales deslizamientos o huaicos. También se debe comprobar la disponibilidad de los establecimientos de salud, las compañías de bomberos y las comisarías para atender oportunamente cualquier incidente.

A los ciudadanos, el Indeci les recomienda proteger y reforzar los techos de sus viviendas, así como implementar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

Finalmente, se exhorta a la población a extremar las precauciones en zonas vulnerables a movimientos en masa y mantenerse atenta a las indicaciones oficiales mientras permanezca vigente el aviso meteorológico.