La urbanización Ignacio Merino, en Piura, fue uno de los sectores más afectados por las lluvias registradas el martes. Hasta esta zona llegaron los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, para coordinar acciones destinadas a evacuar el agua acumulada y atender a las familias damnificadas.

Durante la visita, los funcionarios se reunieron con personal técnico y vecinos, quienes exigieron soluciones inmediatas ante las inundaciones que afectaron sus viviendas. Los pobladores advirtieron que el agua ingresó a sus casas y provocó daños en sus pertenencias, además de comprometer el sistema de desagüe.

“Lo que se está observando es un porcentaje, será un 10% de lo que verdaderamente representa el peligro de la cantidad de agua. Se nos mete a la casa”, manifestó uno de los residentes, quien pidió a las autoridades apoyo para aliviar la situación de las familias.

Gobierno coordina el envío de equipos para drenar el agua

El ministro Marco Vinelli informó que las lluvias inundaron seis puntos de la ciudad de Piura y que el Ministerio de Defensa dispuso el despliegue de personal militar para atender las emergencias.

“Nos está faltando sacar esta agua que está acá en esta zona. En este momento estamos hablando con el ministro de Vivienda para que traiga un hidrojet y empiece a evacuar el agua que ha quedado acá”, señaló.

El titular del Midagri sostuvo que Ignacio Merino era uno de los puntos que todavía requerían atención y aseguró que los ministros habían acudido para resolver los problemas pendientes. También indicó que las acciones se realizarían de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno.

Los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, llegaron a la urbanización Ignacio Merino, en Piura, para coordinar acciones frente a las inundaciones ocasionadas por las lluvias. Foto: Mindef.

Por su parte, el ministro Rafael Belaunde explicó que, tras conocer la emergencia, se comunicó con el comandante de la Primera Región Militar para disponer la salida de personal y equipos del Ejército, incluidas máquinas trasvasadoras para retirar el agua acumulada.

Además, anunció que se trabaja en un convenio para desplegar rápidamente motobombas del Ministerio de Vivienda con apoyo del personal militar. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante futuras lluvias y reducir los daños en las viviendas.

“Lo importante acá es la velocidad de la capacidad de respuesta. No podemos evitar que llueva y que caiga el agua. Lo que tenemos que estar es en las mejores condiciones posibles para agarrar esa agua y drenarla, y secar las calles, y evitar tener el menor impacto posible en las viviendas”, afirmó Belaunde.

Ejército mantendrá equipos en los puntos críticos

El comandante de la Primera Región Militar, general Carlos Rabanal, indicó que las labores de drenaje se concentrarán principalmente en Ignacio Merino y el sector de El Chilcal, donde las máquinas trasvasadoras permanecerán de manera permanente.

El oficial señaló que dispone de 480 efectivos para estas tareas y que la región cuenta con cerca de 6,000 militares. Asimismo, explicó que se coordinará con los gobiernos locales para disponer de motobombas de seis pulgadas y camionetas que permitan trasladar e instalar los equipos en los puntos críticos en el menor tiempo posible.

Según Rabanal, estas acciones buscan atender los sectores que presentan acumulación de agua y carecen de sistemas adecuados de drenaje. Añadió que la emergencia permitirá revisar y mejorar los procedimientos de respuesta y la coordinación entre las instituciones.

Vinelli advierte sobre la intensidad del fenómeno El Niño

Consultado sobre las inundaciones recurrentes en Piura, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego sostuvo que la magnitud de los impactos dependerá de la cantidad de agua que se registre y advirtió sobre las condiciones asociadas al fenómeno El Niño.

Vinelli afirmó que los indicadores de temperatura se encuentran por encima de los registrados durante los eventos de 1997 y 1982. También señaló que, desde el inicio de la actual gestión, se han realizado trabajos de descolmatación a cargo de los sectores de Agricultura, Defensa y Vivienda.

Finalmente, Vinelli reconoció el malestar de los vecinos y reiteró que se continuará trabajando para retirar el agua acumulada. También pidió la participación de la ciudadanía en la prevención de emergencias, mediante el cuidado de sus pertenencias y evitando arrojar residuos a ríos y canales.