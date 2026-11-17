Lima y Callao registrarán lloviznas entre el miércoles 18 y el viernes 20 de noviembre, debido a las condiciones atmosféricas vinculadas al fenómeno El Niño Costero. Aunque se trataría de precipitaciones ligeras, estas podrían generar acumulaciones de agua en algunos puntos de la capital. ¿Qué distritos registrarían mayor incidencia y en qué horarios se presentarían?

La ingeniera Raquel Loayza, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó a Andina que para el jueves 19 de noviembre se estima una precipitación de entre 0.5 y 1.2 milímetros diarios, equivalente a entre 0.5 y 1.2 litros de agua por metro cuadrado.

La especialista señaló que este escenario responde a la elevada humedad atmosférica en Lima, sumada al calentamiento del mar, cuya temperatura se encuentra hasta seis grados por encima de sus valores normales. También influye la presencia de vientos del sur en las capas bajas de la atmósfera, que favorecen el ingreso de humedad hacia el continente.

¿Qué distritos de Lima tendrán mayor presencia de lloviznas?

De acuerdo con Loayza, los distritos que podrían registrar las mayores precipitaciones son Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos . En estas jurisdicciones suele concentrarse más humedad debido a sus características geográficas.

Sin embargo, las lloviznas no se limitarían a Lima sur. También podrían presentarse de manera intermitente en otros sectores de la capital, tanto en la zona este como en la oeste.

Las lloviznas se concentrarían principalmente en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, según el Senamhi. Foto: Andina/referencial.

Respecto a los horarios, la especialista indicó que las precipitaciones se concentrarían principalmente durante la noche y la madrugada. Incluso podrían continuar hasta las primeras horas de la mañana, aproximadamente entre las 7:00 y las 8:00 a.m. Tampoco descartó episodios breves durante la tarde, dependiendo de la evolución de las condiciones atmosféricas.

Senamhi advierte posibles aniegos en algunos sectores

Aunque las precipitaciones previstas serán de baja intensidad, podrían ocasionar aniegos en determinados puntos de los distritos del sur de Lima, especialmente en aquellos que presentan deficiencias en sus sistemas de drenaje.

Loayza puso como ejemplo lo ocurrido anteriormente en Villa María del Triunfo, donde pequeñas cantidades de agua llegaron a acumularse en un bypass ubicado en una de sus principales avenidas.

No obstante, aclaró que este pronóstico no supone un escenario de desborde de ríos ni de activación de quebradas. Se trata de lloviznas costeras ligeras, cuyas características son distintas a las precipitaciones de mayor intensidad.

Temperaturas en Lima seguirán por encima de lo normal

La mayor cobertura nubosa no implicará un retorno inmediato a temperaturas habituales para noviembre. Según Loayza, los valores diurnos en Lima continuarán por encima de sus promedios históricos, aunque se espera una disminución gradual durante los próximos días.

Como referencia, la estación meteorológica de La Molina registró 32.6 grados Celsius, frente a un promedio normal de 23.2 grados. En tanto, la estación de Campo de Marte, ubicada en Jesús María, alcanzó los 31.8 grados, cuando su valor habitual es de 21.3 grados.

Para las siguientes jornadas, las temperaturas máximas podrían descender hasta ubicarse entre 27 y 28 grados en algunos distritos. Sin embargo, la elevada humedad atmosférica hará que la sensación térmica se mantenga entre uno y dos grados por encima de la temperatura registrada, prolongando el bochorno.

Finalmente, la especialista indicó que el fenómeno El Niño Costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero, periodo a partir del cual comenzaría a debilitarse progresivamente.