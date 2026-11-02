“Nuestros buffers fiscales se han reducido”, señaló Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal (CF) del Perú en el primer encuentro regional de consejos fiscales de América Latina y el Caribe.

“A veces se percibe al Perú como una economía que es fiscalmente muy sólida. Ciertamente es bastante sólida en términos de stocks”, agregó. Esto se puede “traducir” en que el país acumuló durante décadas muy buenas reservas y mantuvo una de las deudas públicas sobre el PBI más bajas de la región (un “colchón” o respaldo acumulado muy sólido); sin embargo, en los últimos años, los flujos fiscales (el balance anual entre lo que el Estado gasta y lo que recauda) se han deteriorado.

El presidente del CF, justamente, se refirió a que el déficit fiscal estructural ha crecido a lo largo del tiempo de manera importante y, si se revisa el observado (diferencia real entre los ingresos y los gastos de gobierno), también se ve una tendencia al alza, aunque un poco más suavizada.

Además, remarcó, aunque aparentemente la deuda bruta (suma total de todas las deudas y pasivos financieros vigentes) está en descenso, la neta (deuda bruta menos el efectivo y los equivalentes de efectivo) va en constante aumento.

“Alguien podría argumentar [que es consecuencia de] la pandemia, pero ese golpe explica menos de la tercera parte del incremento de la deuda neta. Lo que hemos observado en los últimos años es que todos los ingresos que se han generado por el boom externo se han consumido en mayor gasto y se han usado los ahorros para contener la trayectoria del alza de la deuda pública. Por eso los activos financieros del Estado peruano están en su nivel mínimo desde que se registran a inicios del milenio”, alertó Segura.

Incluso, se refirió al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF). Básicamente se gastó durante la pandemia y, en los últimos años, se ha reconstituido “de manera muy limitada”: actualmente hay US$ 3,221 millones, mientras que previo al 2020 había cerca de US$ 6,000 millones.

Es en este contexto que el presidente del CF señala que nuestros buffers fiscales se han reducido. “Perú tiene buffers que son bastante menores a los que tradicionalmente tenía. Otro tema que preocupa es que todo esto ha ocurrido en un entorno de creciente debilitamiento del marco macrofiscal y también de la institucionalidad y la voluntad de cumplimiento”, apuntó.

"Se tienen que restablecer las reglas fiscales. La trayectoria de convergencia debe ser razonable y debe haber intención de cumplirla", señala Alonso Segura. (Foto: Leandro Britto/El Comercio)

Reglas fiscales en Perú: el ajuste

Perú tiene un conjunto de reglas fiscales, entre ellas la del déficit fiscal y la de la deuda. “¿Qué es lo que ha ocurrido? Llevamos tres años y este sería el cuarto consecutivo que habría incumplimiento de las reglas fiscales (cumplimiento conjunto). Esto, en un contexto, sobre todo en los últimos dos años, de choques externo significativamente positivos", alertó Segura.

Fuente: BCRP, Elaboración: CF

En concreto, Segura se refirió al reciente anuncio del Gobierno peruano sobre cambiar las reglas fiscales, así como los riesgos que vienen de las leyes aprobadas por el Congreso de la República.

Vale decir que ya el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, había señalado: “Se ampliará la regla del déficit fiscal para 2027 a 2.4% (desde 1.4%) y llegará a 1% del PBI en 2031. Con esa nueva regla fiscal Perú seguirá como el país con menos deuda de la región, comparado con otros igual de serios en su manejo macroeconómico, como aquellos que forman parte de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México)”, remarcó.

A consideración del funcionario, básicamente se rompieron los “diques de contención” en el pasado reciente, con aprobaciones de leyes que generaron gastos, incluso, permanentes: “Más que contingencias, son leyes vigentes que ni el Gobierno saliente ni el actual han incorporado, en su gran mayoría, en marcos fiscales. Las leyes fiscales reflejan un déficit moderado, pero, vale decir, todas estas leyes todavía no tienen marcos presupuestales”.

Segura agregó: “Si se incumple las reglas fiscales un cuarto, quinto o sexto año no te va a afectar realmente la solvencia. El problema es cuando vas acumulando, por ejemplo, obligaciones permanentes basadas sobre ingresos extraordinarios y volátiles, por ejemplo. Ese es el problema”.

En su exposición añadió que la propuesta de ajustes a las reglas fiscales se sostiene, entre otros, en dos temas: el impacto de El Niño y el contexto internacional. Sobre ello, el presidente del CF se mostró de acuerdo con el primer argumento, pero cuestionó el segundo.

“Para enfrentar El Niño, que se gaste todo lo que tenga que gastar evidentemente. Pero, hay una segunda causal que introducen: crisis externa. Pero, si revisamos los últimos 12, 24, 36 meses, es un choque externo tremendamente positivo. Entonces la pregunta es cómo uno justifica un choque externo negativo [para el cambio de las reglas]”, puntualizó.