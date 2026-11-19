El Grupo Sandoval adquirió el 36% de las acciones de Koricancha Inmologística (Inmobiliaria Koricancha) que permanecía en manos del fondo de inversión en infraestructura de AC Capitales. Con esta operación, el grupo, que ya poseía el 64% de la compañía, pasó a controlar el 100% de su capital social y consolidó su participación en el negocio de infraestructura logística y corporativa vinculada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Fundada en 2006, Koricancha cuenta con 20 años de trayectoria y administra más de 100,000 m² de infraestructura corporativa y logística. Su portafolio incluye Lima Cargo City, el coworking especializado LCC Espacios y la plataforma logística FlyConnect . Además, tiene en desarrollo el primer edificio corporativo de oficinas de la Nueva Ciudad Aeropuerto Jorge Chávez, proyecto que demanda una inversión aproximada de US$ 21 millones .

La compañía alberga actualmente a más de 100 clientes y locatarios, entre aerolíneas, agentes de carga, agentes de aduana, operadores logísticos, gremios y empresas de comercio minorista. Su principal activo es Lima Cargo City, considerada la primera plataforma logística de carga aérea del país.

Ubicada en la avenida Faucett (Callao) y conectada mediante un túnel subterráneo con la rampa del aeropuerto, Lima Cargo City cuenta con más de 60,000 m² construidos de almacenes y oficinas. En sus instalaciones también opera LCC Espacios, un coworking especializado en comercio internacional que ofrece espacios de trabajo flexibles para las empresas del sector.

A este portafolio se suma FlyConnect, una plataforma de apoyo logístico de 38,000 m² ubicada en la Zona de Carga Sur de la Nueva Ciudad Aeropuerto. El proyecto fue adjudicado por Lima Airport Partners (LAP) en 2023, opera a plena capacidad desde mayo de 2025 y es gestionado por Koricancha mediante un contrato vigente hasta 2041.

El Grupo Sandoval desarrollará el primer edificio corporativo de oficinas de la Nueva Ciudad Aeropuerto, adjudicado por LAP en junio de 2026. Foto: GEC

Edificio corporativo en el aeropuerto Jorge Chávez: el otro frente

Como parte de sus próximos proyectos, la empresa desarrollará el primer edificio corporativo de oficinas de la Nueva Ciudad Aeropuerto, adjudicado por LAP en junio de 2026. La infraestructura contará con más de 12,000 m² de oficinas arrendables y más de 1,000 m² de espacios comerciales. El inicio de construcción está previsto para noviembre de 2026 y su entrada en operación, para comienzos de 2028 .

Con esta adquisición, el Grupo Sandoval consolida su participación en el sector logístico y aeroportuario. A través del operador logístico Dinet, Aeropuertos del Perú (AdP) y sus inmobiliarias especializadas en activos logísticos, el grupo continuará impulsando negocios e inversiones en servicios logísticos, infraestructura aeroportuaria y espacios destinados a empresas vinculadas al comercio nacional e internacional.