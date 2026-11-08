LCC Espacios cuenta con aproximadamente 1,800 m² de área arrendable, principalmente a la cadena de carga aérea. Foto: LCC Espacios
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Karen Guardia Quispe
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El mercado de coworking continúa en expansión. A la fecha, registra un stock de 132,000 metros cuadrados (m²), concentrado principalmente en cuatro operadores: IWG, WeWork, Swiss Rents y Comunal, que en conjunto representan alrededor del 75% de la oferta, según el último reporte de Binswanger. El dinamismo de la demanda viene impulsando el crecimiento de LCC Espacios, la unidad de coworking de Lima Cargo City, cuya propiedad y administración están a cargo de Inmobiliaria Koricancha (Koricancha Inmologística). ¿Cómo viene evolucionando este negocio y cuáles son sus planes de expansión?

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