En su negocio de renta comercial, el holding compró una nueva galería en el emporio de Gamarra, que viene abriendo por fases. (Foto: Swiss Rents)
En su negocio de renta comercial, el holding compró una nueva galería en el emporio de Gamarra, que viene abriendo por fases. (Foto: Swiss Rents)
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Edgar Velito
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Mientras afina su primera operación fuera del país, Swiss Rents, el brazo inmobiliario del holding Swiss Capitals Group —que administra activos de retail, renta tradicional y espacios de coworking—, ya tiene trazado su siguiente paso en Lima. Una de sus sedes se quedó sin oficinas disponibles y la firma no descarta llegar a otras ciudades del país.

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