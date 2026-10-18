Javier Merino, gerente general de coworking de Swiss Rents, adelantó a Gestión que para el 2027 la meta es sumar entre 3,000 y 5,000 m2 en Lima a su portafolio actual, que bordea los 15,000 m2. La empresa opera tres marcas: Garage Cowork, su formato low cost para emprendedores en etapa temprana; Growyard, enfocada en mypes y medianas empresas; y Swiss Office Business Club, su propuesta premium para corporativos y firmas boutique.

La prioridad es una nueva sede de Swiss Office en San Isidro. “En el distrito, Swiss Office tiene hoy por hoy 100% de ocupación, con empresas que están en lista de espera, y por eso nuestro principal objetivo es seguir abriendo otra sede en la zona”, explicó. Según detalló, la demanda proviene sobre todo de consultoras y firmas boutique especializadas.

Una segunda apertura podría darse con Growyard o Garage en distritos donde aún no tiene presencia, como Pueblo Libre o Magdalena. “Todo dependerá de la oportunidad. La oportunidad es el gatillador que nos va a ayudar a tomar una decisión”, señaló.

Javier Merino, gerente general de coworking de Swiss Rents.

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¿Frena El Niño al coworking? Swiss Rents mantiene su ritmo de expansión

En ocupación, la firma proyecta cerrar el 2026 con un promedio ponderado de 90%. Además de Swiss Office en San Isidro, su nueva sede —bajo la misma marca— en la Torre Parquemar, frente a Larcomar, abierta oficialmente este año con 1,500 m2 y 238 posiciones, ya registra alrededor de 85%.

En paralelo, el grupo amplió su oferta en cerca de 1,000 m2 en el edificio Swiss Tower (Miraflores), donde opera Growyard. La mitad ya está habilitada y los otros 500 m2 se encuentran en obra para un cliente de la comunidad que creció en posiciones y ocupará el espacio que dejó un corporativo de renta tradicional.

Respecto del Fenómeno El Niño (FEN), Merino sostuvo que el coworking se adapta bien a contextos complejos por su flexibilidad, aunque seguirán de cerca si se desaceleran las negociaciones por espacios con mayor número de posiciones. “En este momento no nos está pasando”, precisó. Por ello, la firma mantiene su proyección de crecer a doble dígito en el 2027.

Swiss Rents apunta a 10 sedes al 2030: ¿llegará a regiones?

A largo plazo, la firma busca consolidar su presencia en Lima y México. “Con las marcas existentes estimamos, por lo menos, tener para esos años alrededor de 10 sedes”, indicó Merino sobre su meta al 2030. Hoy cuenta con siete sedes y no prevé lanzar nuevas marcas en el corto ni mediano plazo.

Aunque Swiss Rents figura entre los cuatro principales jugadores del coworking en Lima, el ejecutivo aseguró que el objetivo no es liderar el mercado a cualquier costo. “No me quita el sueño ser el primero en el market share. Más me interesa tener un negocio muy rentable y muy escalable”, afirmó.

Arequipa aparece en el radar como posible primer destino fuera de Lima. Merino considera que Growyard es la marca que mejor calzaría en esa ciudad por su vínculo con el ecosistema emprendedor, aunque aclaró que no forma parte de los planes del próximo año y que antes deberá evaluar costos por m2, implementación y ubicación. “Arequipa es una región que podría calzar con nuestros criterios de inversión”, comentó.

La firma también busca captar a startups extranjeras que llegan al país. A través de su participación en eventos como el Peru Tech Week y Peru Venture Capital, ofrece pases diarios para que conozcan sus espacios y, en esa línea, ya sostiene conversaciones con una startup chilena de software de gestión de clientes (CRM).

“El fin es poder cerrar estos lazos comerciales para cuando ya empiecen abrir formalmente sus operaciones, nos tengan como primera opción”, explicó.

Swiss Office y Growyard comparten dos edificios: Santo Toribio (San Isidro Financiero) y Patio Panorama (Surco).

México: los socios detrás de su primera operación

El ingreso a Ciudad de México está previsto para el primer trimestre del 2027, con un primer espacio de 1,500 m2 y la meta de cerrar ese año con entre 5,000 y 6,000 m2. Además de la franquicia, la firma ofrece esquemas de revenue sharing (reparto de ingresos) y profit sharing (reparto de utilidades) para propietarios e inversionistas que no quieren involucrarse en la operación.

Según Merino, las conversaciones están avanzadas con dos tipos de socios: un inversionista propietario de un activo y un fondo, aunque aún no hay acuerdos cerrados. Entre las razones para elegir México, mencionó el peso de las mypes, los altos niveles de ocupación pese a contar con tres veces más m2 de coworking que Lima, y el T-MEC como puerta para captar grandes empresas.

“[En la unidad de coworking], este año estamos cerrando 30% más sobre lo que generamos en ingresos en el 2025”, recordó. Una vez consolidada la operación mexicana, la firma evaluará Brasil y Colombia.

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Marcas. Growyard reemplazó a SeedsSpace , marca del grupo suizo Seedstars con la que Swiss Rents inició su operación de coworking en 2019.

reemplazó a , marca del grupo suizo Seedstars con la que Swiss Rents inició su operación de coworking en 2019. Sedes. Swiss Office y Growyard comparten dos edificios: Santo Toribio (San Isidro Financiero) y Patio Panorama (Surco). Además, Swiss Office opera en Torre Parquemar (Miraflores); Growyard , en Swiss Tower (Miraflores); y Garage , en la avenida 2 de Mayo (San Isidro).

y comparten dos edificios: Santo Toribio (San Isidro Financiero) y Patio Panorama (Surco). Además, opera en Torre Parquemar (Miraflores); , en Swiss Tower (Miraflores); y , en la avenida 2 de Mayo (San Isidro). Retail. En su negocio de renta comercial, el holding compró una nueva galería en el emporio de Gamarra, que viene abriendo por fases.

En su negocio de renta comercial, el holding compró una nueva galería en el emporio de Gamarra, que viene abriendo por fases. Servicios. Su área de generación de valor ofrece formación, talleres, consultoría, mentorías y eventos para sus clientes.