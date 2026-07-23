La compañía suma cerca de 70 edificios en Latinoamérica —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, más una franquicia en Costa Rica—, con unos 2 millones de m2 y más de 6,000 empresas usuarias. (Foto: WeWork)
La compañía suma cerca de 70 edificios en Latinoamérica —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, más una franquicia en Costa Rica—, con unos 2 millones de m2 y más de 6,000 empresas usuarias. (Foto: WeWork)
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Edgar Velito
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El 70% del negocio de WeWork en el Perú no son startups ni freelancers. La compañía global de espacios de trabajo compartido (coworking) y flexible atraviesa una etapa de consolidación tras la reestructuración que la llevó a salir del Capítulo 11 en Estados Unidos, y hoy bordea el 85% de ocupación en Lima. La incertidumbre electoral, la tensión macroeconómica global y la irrupción de la inteligencia artificial no la inquietan. Álvaro Villar, Business Manager para América Latina, explica a Gestión por qué ese escenario le abre oportunidades, cómo rediseña sus oficinas para retener al talento joven, y qué condiciones evalúa para su próxima expansión en la capital.

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