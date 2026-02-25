IWG opera actualmente 14 centros de oficinas flexibles en Perú. (Foto: IWG).
IWG opera actualmente 14 centros de oficinas flexibles en Perú. (Foto: IWG).
, operador global de espacios de trabajo flexible y propietario de marcas como Regus, Spaces y HQ, anunció un plan de crecimiento en Perú que contempla nuevas ubicaciones en Lima y regiones durante los próximos años. Actualmente, la empresa opera 14 locaciones en el país.

En concreto, la empresa proyectó siete aperturas durante 2026, lo que representaría un crecimiento cercano al 50% en un solo año. De esa manera y con posteriores sedes, apunta a alcanzar 30 ubicaciones operativas a nivel nacional en el corto plazo.

Asimismo, en una perspectiva de mediano plazo, , con una distribución estimada de 70% en Lima y 30% en regiones.

La expansión se concentrará en distritos corporativos estratégicos de la capital mediante nuevas sedes bajo las marcas Regus y HQ. En regiones, se priorizarán ciudades como Arequipa y Trujillo, donde la empresa identifica una creciente demanda por soluciones de trabajo flexible.

Los están orientados a distintos segmentos corporativos con sus marcas Regus (oficinas equipadas para empresas de diversos tamaños), Spaces (audiencias creativas y emprendedoras) y HQ (alternativa funcional y costo-efectiva para organizaciones que buscan flexibilidad operativa).

A nivel global, la compañía cuenta con más de 5,000 ubicaciones en más de 120 países, lo que permite a sus clientes acceder a una red internacional de espacios de trabajo.

AVANCE DEL TRABAJO HÍBRIDO

El plan de IWG se enmarca en cambios estructurales en la forma de trabajar, con empresas que adoptan modelos híbridos que combinan trabajo remoto y presencial.

“Nuestra expansión se da en un momento en el que cada vez más organizaciones descubren que el trabajo flexible es altamente valorado por los colaboradores, ya que mejora el equilibrio entre la vida personal y laboral y los niveles de satisfacción”, afirmó Mark Dixon, fundador y CEO de IWG.

