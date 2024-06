“Hay nuevos submercados que vienen siendo explorados como San Miguel, Lince, La Victoria, Pueblo Libre, La Molina, entre otros. La estrategia es poder acercarse cada vez más a la vivienda de los trabajadores, reducir costos de transporte y aumentar la productividad”, precisó el ejecutivo.

En esa línea, el representante destacó el papel de operadores como WeWork, Comunal, Swiss Rents, IWG (con un 82% del inventario), entre otros, en la incorporación de m2 que suman al concepto coworking. “Tenemos a Comunal que se encuentra en expansión local y también internacional. Por otro lado, IWG ha tomado espacios en San Isidro, Surquillo y tiene planes de aperturar en nuevas zonas donde no tienen coworking. Por ejemplo, en La Molina y algunos otros distritos, inclusive en provincia. Y si bien no podríamos adelantar que esté avanzado, en los planes ya figura también poder descentralizar”, remarcó.

De este modo, Briceño si bien reconoció que San Isidro, Surco, San Borja, entre otras plazas actuales, seguirán sumando m2 en los próximos años, la posibilidad de crecer en distritos que “naturalmente no tienen edificios de oficina” es potencial, especialmente, para las empresas ubicadas dentro de dichos lugares.

“Estas serían nuevas ubicaciones para crecer, aún no hemos visto a las marcas grandes ingresando a estos mercados. Sin embargo, hay espacio para seguir aumentando la oferta”, refirió.

Situación del mercado

De acuerdo al Estudio de Coworking, elaborado por Cushman & Wakefield Perú, la oferta de espacios coworking actualmente se encuentra en 38 sedes distribuidos en seis submercados corporativos (San Isidro Financiero, San Isidro Empresarial, Santiago de Surco, Miraflores, Magdalena del Mar, Barranco). En general, dichos distritos albergan 78,633 m2 de espacios coworking en oficinas clase A y 12,542 m2 en oficinas clase B.

Así, más del 70% del mercado local está distribuido entre tres operadores: WeWork (35,765 m2) , Comunal (20,969 m2) y Swiss Rents (8,415 m2), considerando una vacancia de 30%, 18% y 19%, respectivamente.

Para este 2024, la proyección es sumar más de 5,000 m2 al actual inventario. En el primer trimestre, Urbanova a través de su marca Flex incorporó 4,000 m2 en San Isidro, mientras en el segundo trimestre, el Grupo Iber planea su nueva propuesta Continuum, con 1,780 m2 en San Isidro Financiero.

El dato

Precios. La renta varía según el tipo de formato y se aplica por persona y por mes. Para escritorios flexibles o hot desk, el rango de precios oscila entre los US$ 100 y US$ 190. De otro lado, el formato de oficina privada varía entre los US$ 105y US$ 357.

