La empresa estadounidense WeWork, que se había convertido en un ícono del “coworking”, dejó de cotizar este lunes a la espera de “noticias pendientes” en medio de los rumores de su posible bancarrota.

En la página web de la Bolsa de Nueva York se puede observar cómo la cotización de WeWork fue suspendida a las 3:51 hora local (8:51 GMT), con el motivo “noticias pendientes”.

Durante los últimos días se habían generado informaciones de una posible bancarrota. El periódico The Wall Street Journal publicó el pasado martes que la empresa planeaba declararse en bancarrota tan pronto como esta misma semana, tras lo cual las acciones de la compañía cayeron un 46%.

Al cerrar la cotización el viernes se encontraban en un mínimo de 82 centavos por acción.

LEA TAMBIÉN: WeWork se acogerá a Capítulo 11 de ley de quiebras la próxima semana

Según The Wall Street Journal, la empresa debe unos US$ 10,000 millones por alquiler de espacios hasta 2027 y, desde que se fundó en 2010, ha perdido unos US$ 16,000 millones.

Ha sido una caída espectacular para una startup que llegó a valorarse en US$ 47,000 millones. Tras su salida a bolsa, en octubre de 2021, sus acciones se situaron en casi US$ 600 por título.

Según The New York Times, el impacto de su posible bancarrota sería devastador para los propietarios de edificios en ciudades como Nueva York o Londres, muchos de los cuales ya aceptaron reducir el dinero que le cobran a la empresa para mantenerla a flote, y para los que la pandemia y el aumento del teletrabajo han supuesto un duro golpe.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.