La cartera incluye 13 proyectos solares y cinco eólicos. Ante la limitada oferta local, las empresas recurren a ejecutivos de otros países. Foto: GEC.
La cartera incluye 13 proyectos solares y cinco eólicos. Ante la limitada oferta local, las empresas recurren a ejecutivos de otros países. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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Aunque las inversiones previstas en centrales solares y parques eólicos superan los US$2,878 millones, las empresas enfrentan dificultades para encontrar profesionales peruanos con experiencia directa en la construcción y puesta en marcha de este tipo de infraestructura.

No obstante, la disponibilidad de ejecutivos con experiencia específica en estos desarrollos todavía es reducida. Un diagnóstico de la División de Energía de Michael Page advierte que esta limitación es más evidente en el segmento eólico.

La consultora identificó a un solo peruano que haya liderado la construcción y puesta en marcha de alguno de los 10 parques eólicos que operan en el país. Actualmente, este profesional trabaja en el extranjero.

En el segmento solar, encontró a tres profesionales peruanos con experiencia similar entre las 13 centrales de gran escala en funcionamiento.

“Estos proyectos de energías renovables, que suman casi US$3 mil millones en inversiones, provocarán un ‘boom’ por talento especializado en el Perú, que las empresas y profesionales del rubro deben mirar con atención”, señaló Alex Salazar, manager de Energy Division de Michael Page.

¿Qué perfiles demandarán los proyectos renovables?

Salazar explicó que las empresas requieren ejecutivos con capacidades para gestionar contratistas, administrar contratos y controlar presupuestos, cronogramas y riesgos, además de conocimientos técnicos específicos sobre cada tecnología.

Ante la limitada oferta local, algunas compañías recurren a profesionales de España, Chile, México y Colombia para cubrir posiciones especializadas.

Otras consideran incorporar talento peruano con experiencia en infraestructura hidroeléctrica, termoeléctrica o de transmisión eléctrica, cuyas competencias podrían trasladarse al desarrollo de proyectos solares y eólicos.

El reto de formar talento local

Para Michael Page, uno de los principales desafíos será identificar anticipadamente a los profesionales que necesitarán las empresas y acelerar la transferencia de conocimientos hacia los equipos peruanos.

Esto permitiría que más ejecutivos locales asuman responsabilidades en la construcción y puesta en marcha de centrales renovables, en un mercado que deberá acompañar el crecimiento de las inversiones previstas.

Así, además del financiamiento y la ejecución de las obras, la disponibilidad de talento especializado se perfila como uno de los factores que deberán atender las empresas para desarrollar la cartera de proyectos renovables en el país.

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