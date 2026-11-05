El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) dio a conocer ajustes en las tarifas eléctricas correspondientes a noviembre del 2027, y que tendrán reducciones en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), pero alzas en sistemas aislados.

En el caso del SEIN, indicó que esas tarifas para consumidores domésticos tendrán una rebaja de -2.99%, mientras que las de los usuarios comerciales e industriales bajarán en promedio en -4.21%, a partir del 4 de noviembre de 2026.

Osinergmin detalló estos ajustes, tras realizar la revisión mensual establecida por la normativa vigente.

¿A qué obedece el ajuste?

Recuerda que la tarifa que pagan los usuarios por la electricidad considera los costos eficientes asociados a las actividades de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica.

Según la SNI, la tarifa residencial en el Perú es mayor en 27% que en Chile para consumos de 125 kilovatios/hora (kwh). (Foto: USI)

Esta reducción tarifaria, indicó el regulador, responde a diversos factores, pero principalmente a la aprobación de los precios a nivel de generación.

Obedece también a la actualización trimestral de los cargos adicionales que contribuyen a brindar respaldo, confiabilidad y seguridad al sistema eléctrico, como las centrales de reserva fría, la prima de generación con recursos energéticos renovables, el cargo unitario por FISE (Fondo de Inclusión Social Energético), entre otros.

También, por la fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD) de Luz del Sur, Pluz Energía, Electro Dunas y las empresas con menos de 50 mil usuarios; así como la actualización de los cargos fijos y el VAD.

Alzas en sistemas aislados

Por otro lado, las tarifas eléctricas de los Sistemas Eléctricos Aislados tendrán una variación promedio de 1,49% para los usuarios domiciliarios y de 0,99% para los usuarios comerciales e industriales.

Osinergmin realiza mensualmente la revisión de las tarifas eléctricas, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

Para la actualización se consideran diferentes factores que pueden influir en los costos de generación, transmisión y distribución de electricidad, entre ellos el Índice de Precios al por Mayor (IPM), el tipo de cambio, el precio del gas natural, los precios de los combustibles y las cotizaciones del cobre y el aluminio.

Osinergmin continúa fortaleciendo su labor regulatoria con predictibilidad, seguridad y confianza, promoviendo condiciones que permitan inversiones sostenibles y, al mismo tiempo, protejan los intereses de los usuarios.