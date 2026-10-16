Agosto fue el primer mes del Gobierno de Keiko Fujimori. La opinión pública otorgó a la flamante mandataria una alta aprobación y el optimismo de los empresarios estaba muy arriba. Las promesas de trabajar en serio para combatir la inseguridad ciudadana calaron en la percepción de la población, mientras que los ofrecimientos de actuar con celeridad en la prevención del Fenómeno de El Niño (FEN) fueron recibidos con cierto alivio, pues los desastres del 2017 y del 2023 seguían muy frescos en la memoria colectiva. Es cierto que los cuatro gobiernos previos dejaron la vara casi al ras del suelo, pero había demasiado por arreglar.

En agosto, ya se sabía que el FEN costero sería intenso. De hecho, la pesca de anchoveta se vio perjudicada desde mayo, arrastrando con ella la producción de harina y aceite de pescado –componentes del sector manufactura–, mientras que la agricultura comenzó a sufrir desde junio. Luego se sumó la industria textil y de confecciones, cuya delicada situación se agravó porque no pudo colocar ropa de invierno ya que, por culpa del FEN, el verano continuó. El retroceso acumulado en enero-agosto de la producción de prendas de vestir fue 13.93%, respecto del mismo periodo del año pasado.

En agosto, se contrajeron pesca y minería e hidrocarburos (17.33% y 5.53%, respectivamente). Fueron los únicos sectores en rojo. En el caso de la agricultura, repuntaron cultivos sobre los que las alteraciones del FEN tuvieron incidencia positiva –páprika, cacao, maíz amarillo duro, café, entre otros–. Sin embargo, en el acumulado enero-agosto, el sector agropecuario seguía en negativo, junto con pesca, manufactura y minería e hidrocarburos. La caída de este sector se explica por la menor producción de la minería metálica, debido a la baja ley de los minerales tratados, que es consecuencia de la falta de promoción de nuevas inversiones en el sector, más la hostilidad que la minería formal ha estado enfrentando, incluso desde el Congreso.

Los contrapesos a esas contracciones están relacionados con actividades que, en gran medida, dependen de la confianza de los agentes económicos, y que contribuyeron a que el PBI de agosto aumente 3.23% (respecto de agosto del 2025). Se trata de comercio, construcción privada, servicios a empresas y banca y finanzas; este último creció 3.19%, superando ligeramente la de julio y mucho mayor que las de los últimos cinco años. En vista que la economía va bien, pese a los golpes del FEN costero, el BCR mantuvo su tasa de interés de referencia en 4.25% anual, nivel que no varía desde hace trece meses.