La avenida Elmer Faucett, en el Callao, tendrá restricciones al tránsito vehicular durante las noches desde el lunes 23 de noviembre, debido a los trabajos de desmontaje y extracción de la tuneladora Micaela, utilizada para la excavación del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

La concesionaria de la Línea 2 informó que el cierre se aplicará de lunes a viernes, entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente, y se mantendrá hasta el 20 de diciembre. La medida afectará el sentido norte-sur de la avenida Faucett, en el tramo comprendido entre la calle Agua Santa y la calle Las Violetas, a la altura del by-pass con la avenida Óscar R. Benavides (exColonial) .

La restricción forma parte de un plan de desvío aprobado por la Municipalidad Provincial del Callao. Durante el horario de cierre, los vehículos particulares y de transporte público que circulen de norte a sur deberán utilizar como ruta alterna la avenida Argentina, la avenida Juan Velasco Alvarado (Insurgentes) y la avenida Venezuela, para luego reincorporarse a la avenida Elmer Faucett.

El acceso al tramo restringido estará permitido únicamente a los residentes de la zona. La concesionaria recomendó a los conductores respetar la señalización instalada y considerar con anticipación las rutas alternas para evitar demoras durante sus desplazamientos nocturnos.

La avenida Elmer Faucett tendrá restricciones nocturnas por los trabajos de extracción de la tuneladora Micaela en el Callao. Foto: Metro de Lima.

¿Por qué se restringirá el tránsito en Faucett?

Los trabajos están relacionados con el desmontaje y extracción de la tuneladora Micaela a través del Pozo de Ventilación PV4-7 BIS, ubicado a la altura del by-pass de las avenidas Elmer Faucett y Óscar R. Benavides.

El pasado 22 de octubre, Micaela llegó a la estación Carmen de la Legua, tras completar la excavación de 11.3 kilómetros de túnel y culminar su recorrido por las ocho estaciones del ramal de la Línea 4.

Este ramal permitirá conectar de manera subterránea la Línea 4 con la Línea 2 del Metro, facilitando el desplazamiento de pasajeros entre el Callao y Ate en aproximadamente 40 minutos, sin necesidad de salir de las instalaciones para realizar el transbordo.

La estación Carmen de la Legua, ubicada en el cruce de las avenidas Óscar R. Benavides y Elmer Faucett, será uno de los principales puntos de interconexión del sistema. La futura operación del ramal permitirá movilizar a más de 24,000 pasajeros en hora punta.

Tras la culminación de la excavación, continúan los trabajos civiles, los acabados de las estaciones y la instalación de equipos electromecánicos y sistemas ferroviarios necesarios para la futura operación de los trenes y la atención de pasajeros.

Micaela inició sus operaciones el 27 de noviembre de 2022 y realizó inicialmente trabajos de excavación en las estaciones Insurgentes, Juan Pablo II, Buenos Aires y Puerto del Callao, correspondientes a la Línea 2.

En febrero de 2025 inició la excavación del ramal de la Línea 4 desde la estación Gambetta y continuó por Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca y Morales Duárez, hasta llegar a Carmen de la Legua.