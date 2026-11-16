Un reconocimiento más por su trayectoria. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, recibió el Premio Honorífico de la III edición de los Premios Influencia Hispana.

En esta ceremonia, realizada en Madrid (España), se celebró su carrera y contribución a la estabilidad monetaria y económica del Perú.

Estos Premios Influencia Hispana son organizados por la entidad del mismo nombre y la Comunidad de Madrid, en un espacio donde se celebra a personalidades e instituciones que destacan por su talento, creatividad y contribución a países de habla hispana.

En la reciente edición, junto a Julio Velarde, también se premió a Edmundo González, electo presidente de Venezuela pero no reconocido por el chavismo, así como al equipo de fútbol Real Madrid y la banda Hombres G.

Julio Velarde resaltó la importancia de la estabilidad macroeconómica para el crecimiento sostenido y avances en la lucha contra la inflación en América Latina.

Agregó que la estabilidad de precios es una condición esencial para impulsar el desarrollo de las economías.

De esa manera, el reconocimiento otorgado en Madrid a Julio Velarde se suma a la amplia serie de galardones entregados por su carrera en el BCRP y su compromiso institucional con la estabilidad monetaria, la credibilidad y excelencia técnica al servicio del Perú.