El precio del azúcar viene generando preocupación entre los panaderos. A inicios de agosto un saco de ese producto se encontraba en S/114, pero actualmente llega a S/190, según informó la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan) durante una conferencia.

Ante este incremento, el gremio envió un oficio al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), dirigido por Marco Vinelli, para expresar su preocupación y solicitar una reunión con el Gobierno.

La preocupación del sector no se limita al incremento de sus costos sino también al próximo fenómeno de El Niño. Según indicó Pio Pantoja, presidente de Aspan, se vienen enviando cartas al Poder Ejecutivo planteando medidas para que las panaderías puedan responder ante eventuales interrupciones en el abastecimiento de alimentos.

“Somos los únicos que vamos a poder abastecer de alimento primordial ante este ataque naturaleza. Esto va a hacer que el transporte y la logística de los alimentos, que sirvan para poder atender la demanda de los agraviados, pueda llegar rápidamente. Nosotros tenemos 23,000 panaderías a nivel nacional, donde podemos abastecer de este primer alimento necesario”, dijo a la prensa.