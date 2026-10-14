El sector de panaderos advierte que el alza del azúcar se da en medio de la preparación ante los efectos de El Niño. (Imagen: Andina).
El sector de panaderos advierte que el alza del azúcar se da en medio de la preparación ante los efectos de El Niño. (Imagen: Andina).
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Redacción Gestión
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El precio del viene generando preocupación entre los panaderos. A inicios de agosto un saco de ese producto se encontraba en S/114, pero actualmente llega a S/190, según informó la durante una conferencia.

Ante este incremento, el gremio envió un oficio al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), dirigido por Marco Vinelli, para expresar su preocupación y solicitar una reunión con el Gobierno.

La preocupación del sector no se limita al incremento de sus costos sino también al próximo . Según indicó Pio Pantoja, presidente de Aspan, se vienen enviando cartas al Poder Ejecutivo planteando medidas para que las panaderías puedan responder ante eventuales interrupciones en el abastecimiento de alimentos.

Somos los únicos que vamos a poder abastecer de alimento primordial ante este ataque naturaleza. Esto va a hacer que el transporte y la logística de los alimentos, que sirvan para poder atender la demanda de los agraviados, pueda llegar rápidamente. Nosotros tenemos 23,000 panaderías a nivel nacional, donde podemos abastecer de este primer alimento necesario”, dijo a la prensa.

Asimismo, añadió que el Comité de molinos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha garantizado que se tendrá suficiente stock de harina de trigo, lo que permitiría mantener la producción de pan incluso ante un escenario de emergencia.

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