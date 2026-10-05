Pluz Energía ingresó al Top 100 de empresas con mejor reputación corporativa del país, según el ranking Merco Empresas 2026. La compañía se ubicó en el puesto 71 de la clasificación general, luego de avanzar 45 posiciones respecto de la edición anterior. Asimismo, ocupó el primer lugar entre las empresas del sector Servicios Públicos.

El ranking evalúa a las principales compañías a partir de la percepción de distintos grupos de interés y considera aspectos relacionados con su desempeño, credibilidad y confianza.

De acuerdo con la compañía, entre los factores que forman parte de su gestión se encuentran la mejora continua de la calidad del servicio, la innovación, la sostenibilidad y la relación con sus clientes, colaboradores y comunidades.

“La reputación es un activo estratégico para Pluz Energía porque está directamente vinculada con la confianza que construimos y con nuestra capacidad de responder a los desafíos de un sector esencial para el desarrollo del país. Este resultado en Merco Empresas 2026 refleja una gestión que busca integrar calidad de servicio, innovación, sostenibilidad y cercanía con nuestros grupos de interés. Mantener el liderazgo en servicios públicos y avanzar en el ranking general nos plantea también el reto de seguir elevando nuestros estándares y generar valor sostenible en el largo plazo”, señaló Walter Sciutto, gerente general de Pluz Energía.

Más de 1.65 millones de clientes

son atendidos por Pluz Energía en los 59 distritos que forman parte de su zona de concesión.

La empresa opera en el norte de Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao y el Norte Chico hasta Barranca. Su zona de concesión comprende 59 distritos, donde desarrolla actividades de distribución eléctrica.

El avance registrado en el ranking general se suma al liderazgo obtenido por Pluz Energía en la categoría de Servicios Públicos. Para la empresa, ambos resultados plantean el desafío de continuar fortaleciendo sus estándares de gestión y la relación con los públicos vinculados a sus operaciones.

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