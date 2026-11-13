La autoridad sanitaria también ejecutó 30,445 fiscalizaciones y realizó más de 31 mil análisis de laboratorio. Entre sus medidas de modernización incorporó inteligencia artificial para anticipar riesgos en langostinos. Foto: SANIPES
La autoridad sanitaria también ejecutó 30,445 fiscalizaciones y realizó más de 31 mil análisis de laboratorio. Entre sus medidas de modernización incorporó inteligencia artificial para anticipar riesgos en langostinos. Foto: SANIPES
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Isabel Aranda
Isabel Aranda

Las certificaciones fueron gestionadas por 259 empresas y forman parte de los 37,120 documentos expedidos por la entidad.

Los resultados se conocen en el marco del aniversario número 12 de Sanipes, organismo adscrito al Ministerio de la Producción (Produce), que tiene a su cargo la vigilancia y el control de las condiciones sanitarias de los productos hidrobiológicos.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, sostuvo que la sanidad e inocuidad son factores determinantes para que los productos peruanos puedan competir en los mercados nacionales e internacionales.

MEDIDAS ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO

Además, suscribió 16 convenios de cooperación con instituciones académicas, gremios empresariales y gobiernos locales para fortalecer la coordinación con los actores de la pesca y acuicultura.

La presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para modernizar la vigilancia sanitaria y fortalecer la protección de la salud pública.

HABILITACIONES Y ANÁLISIS DE SANIPES

Asimismo, sus laboratorios de Callao, Tumbes, Sechura y Puno realizaron 31,609 análisis especializados para verificar las condiciones sanitarias de los productos hidrobiológicos.

Estas acciones buscan garantizar que los productos destinados al consumo interno y a la exportación cumplan con los requisitos sanitarios correspondientes.

USO DE IA EN ACTIVIDAD ACUÍCOLA

Entre las herramientas incorporadas por la entidad figura SANISMART, un sistema que utiliza inteligencia artificial y análisis de grandes volúmenes de datos para anticipar riesgos sanitarios y reforzar la vigilancia epidemiológica en langostinos.

También se actualizó la plataforma TRAZAMOBI, orientada a mejorar los procesos de trazabilidad en el sector pesquero y acuícola.

Otro resultado reportado fue el reconocimiento del Perú como país libre de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), tras la novena autodeclaración presentada ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

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