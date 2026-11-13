La exportación de productos pesqueros y acuícolas peruanos a 95 países contó con el respaldo de 26,600 certificados sanitarios emitidos por la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) durante el último año.

Las certificaciones fueron gestionadas por 259 empresas y forman parte de los 37,120 documentos expedidos por la entidad.

Los resultados se conocen en el marco del aniversario número 12 de Sanipes, organismo adscrito al Ministerio de la Producción (Produce), que tiene a su cargo la vigilancia y el control de las condiciones sanitarias de los productos hidrobiológicos.

Además de las certificaciones, la institución reportó 30,445 fiscalizaciones sanitarias en embarcaciones, unidades de transporte, plantas de procesamiento y centros acuícolas, entre otros espacios vinculados con la actividad pesquera.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, sostuvo que la sanidad e inocuidad son factores determinantes para que los productos peruanos puedan competir en los mercados nacionales e internacionales.

MEDIDAS ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO

En previsión de los riesgos asociados al Fenómeno El Niño, la autoridad sanitaria adecuó seis procedimientos administrativos relacionados con habilitaciones, registros y certificaciones sanitarias.

Además, suscribió 16 convenios de cooperación con instituciones académicas, gremios empresariales y gobiernos locales para fortalecer la coordinación con los actores de la pesca y acuicultura.

La presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para modernizar la vigilancia sanitaria y fortalecer la protección de la salud pública.

HABILITACIONES Y ANÁLISIS DE SANIPES

Como parte de sus labores de supervisión, Sanipes otorgó 2,841 habilitaciones sanitarias y emitió 754 registros sanitarios.

Asimismo, sus laboratorios de Callao, Tumbes, Sechura y Puno realizaron 31,609 análisis especializados para verificar las condiciones sanitarias de los productos hidrobiológicos.

Estas acciones buscan garantizar que los productos destinados al consumo interno y a la exportación cumplan con los requisitos sanitarios correspondientes.

USO DE IA EN ACTIVIDAD ACUÍCOLA

Entre las herramientas incorporadas por la entidad figura SANISMART, un sistema que utiliza inteligencia artificial y análisis de grandes volúmenes de datos para anticipar riesgos sanitarios y reforzar la vigilancia epidemiológica en langostinos.

También se actualizó la plataforma TRAZAMOBI, orientada a mejorar los procesos de trazabilidad en el sector pesquero y acuícola.

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Otro resultado reportado fue el reconocimiento del Perú como país libre de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), tras la novena autodeclaración presentada ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).