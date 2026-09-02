El próximo 4 de octubre se desarrollarán las Elecciones Municipales y Regionales. (Foto: Panamericana TV)
El próximo 4 de octubre se desarrollarán las Elecciones Municipales y Regionales. (Foto: Panamericana TV)
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Raimundo Morales
Raimundo Morales

Estamos a poco más de 30 días de las Elecciones Regionales y Municipales y, a juzgar por las noticias, el ambiente en las calles y nuestras propias conversaciones con amigos y familiares, pareciera que le estamos prestando muy poca atención a este proceso electoral. Como si pensáramos que las autoridades que vamos a elegir no tendrán mayor impacto en nuestra vida, como sí lo tienen la presidenta, los senadores y los diputados que ya escogimos.

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