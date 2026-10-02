El titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Vladimiro Huaroc, destacó que el Perú tiene como meta movilizar, al 2030, el 5% de los recursos del sector financiero privado hacia proyectos ambientales, lo que equivale a aproximadamente US$ 5,800 millones.
Este objetivo forma parte de la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes, que busca atraer inversiones para la conservación de los ecosistemas, la acción climática y el desarrollo económico del país.
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Financiamiento que genera oportunidades
Durante la inauguración del III Foro Internacional de Finanzas Verdes (FIVERDE 2026), coorganizado por el Minam y la Universidad ESAN, el titular del sector señaló que alcanzar esta meta requiere ampliar la cartera de proyectos financiables, desarrollar nuevos instrumentos financieros y fortalecer las alianzas entre el Estado, la banca, el sector privado y la cooperación internacional.
“Nuestra responsabilidad es convertir esa meta en proyectos que funcionen, empresas que crezcan, empleos que se sostengan y comunidades que mejoren sus ingresos. Los resultados deben sentirse en la vida de la gente”, declaró el ministro.
El representante de la cartera también resaltó los resultados del Programa para Bionegocios, que ha canalizado cerca de S/44 millones para financiar a más de 4,300 emprendimientos amazónicos, contribuyendo al manejo sostenible de más de 8,700 hectáreas.
Asimismo, destacó que Impacta Verde ha movilizado más de S/65 millones para financiar 22 negocios sostenibles, vinculados a más de 12,000 productores y al manejo responsable de más de 78,000 hectáreas.
Sobre ello, convocó a la banca comercial, las microfinancieras y las aseguradoras a desarrollar productos que respondan a las necesidades de productores y emprendedores, así como mecanismos que permitan gestionar los riesgos asociados al cambio climático.
“Por eso, en el Perú las finanzas verdes tienen una importancia decisiva: pueden ayudarnos a proteger el trabajo de hoy, crear el empleo de mañana y convertir nuestro patrimonio natural en oportunidades duraderas”, declaró.
Preparación frente al fenómeno El Niño
El FIVERDE 2026 reúne a especialistas nacionales e internacionales para abordar el financiamiento climático, la biodiversidad y la economía circular, con especial atención a los instrumentos financieros que permitan fortalecer la preparación del país frente al fenómeno El Niño y otros eventos extremos.
Durante la jornada también se presentará el Fondo de Acción Climática Inclusivo (ICAF), orientado a movilizar capital privado hacia proyectos de energías renovables, agricultura sostenible, transporte eléctrico y economía circular en América Latina, incluido el Perú.
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En la cita participaron además, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, Fernando León; el viceministro de Economía, Fabrizio Orrego; el gerente Regional Sur Andino del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Santiago Rojas Arroyo y el rector de la Universidad ESAN, Jaime Nishimura.