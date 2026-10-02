El titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Vladimiro Huaroc, destacó que el Perú tiene como meta movilizar, al 2030, el 5% de los recursos del sector financiero privado hacia proyectos ambientales, lo que equivale a aproximadamente US$ 5,800 millones.

Este objetivo forma parte de la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes, que busca atraer inversiones para la conservación de los ecosistemas, la acción climática y el desarrollo económico del país.

Financiamiento que genera oportunidades

Durante la inauguración del III Foro Internacional de Finanzas Verdes (FIVERDE 2026), coorganizado por el Minam y la Universidad ESAN, el titular del sector señaló que alcanzar esta meta requiere ampliar la cartera de proyectos financiables, desarrollar nuevos instrumentos financieros y fortalecer las alianzas entre el Estado, la banca, el sector privado y la cooperación internacional.

“Nuestra responsabilidad es convertir esa meta en proyectos que funcionen, empresas que crezcan, empleos que se sostengan y comunidades que mejoren sus ingresos. Los resultados deben sentirse en la vida de la gente” , declaró el ministro.

El representante de la cartera también resaltó los resultados del Programa para Bionegocios, que ha canalizado cerca de S/44 millones para financiar a más de 4,300 emprendimientos amazónicos, contribuyendo al manejo sostenible de más de 8,700 hectáreas.

Asimismo, destacó que Impacta Verde ha movilizado más de S/65 millones para financiar 22 negocios sostenibles, vinculados a más de 12,000 productores y al manejo responsable de más de 78,000 hectáreas.

Sobre ello, convocó a la banca comercial, las microfinancieras y las aseguradoras a desarrollar productos que respondan a las necesidades de productores y emprendedores, así como mecanismos que permitan gestionar los riesgos asociados al cambio climático.

“Por eso, en el Perú las finanzas verdes tienen una importancia decisiva: pueden ayudarnos a proteger el trabajo de hoy, crear el empleo de mañana y convertir nuestro patrimonio natural en oportunidades duraderas”, declaró.

Preparación frente al fenómeno El Niño

El FIVERDE 2026 reúne a especialistas nacionales e internacionales para abordar el financiamiento climático, la biodiversidad y la economía circular, con especial atención a los instrumentos financieros que permitan fortalecer la preparación del país frente al fenómeno El Niño y otros eventos extremos.

Durante la jornada también se presentará el Fondo de Acción Climática Inclusivo (ICAF), orientado a movilizar capital privado hacia proyectos de energías renovables, agricultura sostenible, transporte eléctrico y economía circular en América Latina, incluido el Perú.

El dato:

En la cita participaron además, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, Fernando León; el viceministro de Economía, Fabrizio Orrego; el gerente Regional Sur Andino del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Santiago Rojas Arroyo y el rector de la Universidad ESAN, Jaime Nishimura.