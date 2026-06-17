Durante años, el éxito de las compañías se midió casi exclusivamente en cifras. Hoy, variables como la sostenibilidad ambiental y la equidad de género ganan cada vez más peso en la definición de eficiencia.

Bajo esa premisa, se llevó a cabo la primera edición del Reconocimiento de la Unión Europea para Empresas en el Perú, un espacio enfocado en felicitar a aquellas firmas que “han decidido no solo cumplir con sus obligaciones, sino ir más allá y asumir un papel activo en la construcción de un país más sostenible, inclusivo y competitivo”, manifestó Jonathan Hatwell, embajador del bloque internacional, durante el evento.

“La relación entre la UE y el Perú se sustenta en una visión común de progreso. Hoy más de 800 empresas europeas están implantadas con una presencia permanente en el país y generan alrededor de 110,000 empleos directos y formales. Asimismo, contribuyen con inversiones acumuladas que superan los US$ 30,000 millones desde 2014”, precisó.

Complementó la idea Ricardo Guevara, vicepresidente de Eurocámaras en Perú: “Estas cifras reflejan una presencia económica significativa y una relación constituida a lo largo del tiempo; pero las cifras son importantes no solamente por su magnitud, son importantes también porque cuentan la historia de la relación entre Europa y Perú, basada en la confianza, la cooperación y la convicción de que el el desarrollo económico debe contribuir al desarrollo humano”.

¿Qué negocios fueron los galardonados? En breve, la lista completa.

Cada trofeo fue fabricado con plástico reciclado que se obtuvo de tapas de botellas. (Foto: Camila Vera / Gestión)

Buena conducta empresarial

Mientras el país busca cerrar brechas sociales y acelerar su transición hacia una economía más igualitaria, el sector privado emerge como uno de los actores medulares para impulsar los cambios. Esta vez, los protagonistas pusieron todo su esfuerzo en dos categorías: Gestión Ambiental y Género e Igualdad de Oportunidades. A cada una se le asignó un nivel que va de menor a mayor; es decir, el 3 ocupa el podio.

Gestión Ambiental

Banco Interamericano de Finanzas S. A. (nivel 2)

Supermercados Peruanos S. A. (nivel 2)

Unique S. A. (nivel 2)

Manuchar Perú S. A. C. (nivel 2)

Unacem Corp S. A. A. (nivel 2)

Textil del Valle S. A. (nivel 2)

Danper Trujillo S. A. C. (nivel 1)

Cajas Ecológicas S. A. C. (nivel 1)

Intersur Concesiones S. A. (nivel 1)

Heinz Glas Perú S. A. C. (nivel 1)

Género e Igualdad de Oportunidades

Unique S. A. (nivel 3)

Supermercados Peruanos S. A. (nivel 3)

Cesce Perú S. A. (nivel 1)

Farmacias Peruanas S. A. C. (nivel 1)

Los ganadores demostraron estándares avanzados en sostenibilidad, inclusión social y equidad de género, alineados con la estrategia Global Gateway de la Unión Europea. (Foto: Camila Vera / Gestión)

Redefinición de hojas de ruta

Karin Figueroa, representante del Banco Interamericano de Finanzas (Banbif), calificó el proceso de postulación como “muy exhaustivo” y se mostró sorprendida por la rigurosidad y la documentación solicitada. Para ella, esto demuestra que se trata de una distinción de alta calidad que “no cualquiera tiene”.

Afirmó que participar en este reconocimiento le ha dejado a la empresa una clara ruta de trabajo para seguir avanzando en sus objetivos de sostenibilidad. Expresó, así, que sus expectativas tras recibir el galardón son totalmente optimistas en cuanto a la gestión amigable de la entidad.

José Benites, jefe de Sostenibilidad de Textil del Valle, destacó que el premio refleja el esfuerzo diario de la entidad por cumplir con las regulaciones ambientales tanto nacionales como internacionales. Subrayó el compromiso con la mejora continua y mencionó que actualmente la empresa recircula el 33% del agua utilizada en sus operaciones. En ese sentido y tras el peso del galardón, anunció que la meta es duplicar ese esfuerzo para alcanzar el 66% de recirculación al cierre del 2026.

Adelantó también los planes para el 2027: buscar que los productos incluyan un código QR capaz de darle a conocer al consumidor el impacto real (uso de agua, emisiones y suelo) desde el campo hasta la salida de la fábrica.

Juan Carlos Salcedo, gerente general de Intersur Concesiones, resaltó que el sector privado tiene el poder de elevar los estándares de desarrollo en el Perú. Indicó, por ejemplo, que su empresa opera en una zona con un fuerte impacto de la minería informal, por lo tanto, busca fomentar el cuidado del ambiente para generar valor en la sociedad donde trabaja.

Señaló que el siguiente paso para la empresa es evolucionar hacia una categoría que incluya directamente a las comunidades. Su objetivo es trabajar junto a ellas y brindarles herramientas para que puedan gestionar la sostenibilidad de forma autónoma, una dinámica alineada a los principios de economía circular.

A su turno, José Manuel Jurado, director ejecutivo del Grupo El Comercio, expresó su profundo agradecimiento a la Unión Europea por la alianza estratégica con Diario Gestión para premiar los esfuerzos en sostenibilidad. Recalcó que uno de los pilares del periodismo es visibilizar a las empresas que dejan huella en la sociedad.

Asimismo, remarcó que es posible construir un mejor entorno solo con condiciones equitativas y con la lupa puesta siempre sobre la protección al medio ambiente. Finalmente, alentó al sector privado a persistir en este camino.

El dato:

Los trofeos se realizaron con material reciclado. El objetivo fue dar una segunda vida a elementos que normalmente serían descartados. La producción estuvo a cargo de Circular Corp, una empresa peruana especializada en transformar residuos plásticos en productos de alto valor a través de soluciones de economía circular.