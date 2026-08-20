Del riesgo a la oportunidad: los negocios que ganan terreno en Perú por la adaptación al cambio climático. Foto: Generada con ChatGTP.
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Isabel Aranda
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El cambio climático empieza a modificar no solo la forma en que las empresas gestionan sus riesgos, sino también los productos y servicios que demandan para mantener sus operaciones. En Perú, la exposición a sequías, lluvias extremas, inundaciones, temperaturas elevadas y eventos asociados al fenómeno de El Niño está generando nuevas necesidades en sectores como el agro, infraestructura, banca, seguros y minería.

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