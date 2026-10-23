El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, inauguró la Central Solar Expansión Intipampa, de ENGIE Energía Perú, en Moquegua. En la región, la compañía también anunció el inicio de construcción de otra central solar. ¿Qué capacidad tendrán ambos proyectos y qué inversión contempla el nuevo desarrollo?

Expansión Intipampa incorpora 51,7 megavatios (MW) de energía solar al sistema eléctrico peruano y cuenta con más de 88.000 paneles fotovoltaicos. Sumada a la central existente, la ampliación eleva a 91.7 MW la capacidad instalada del complejo Intipampa.

La Central Solar Hanaqpampa tendrá una capacidad de 140,8 MW y más de 200,000 paneles fotovoltaicos. ENGIE prevé que inicie operaciones comerciales durante el primer trimestre de 2028.

La construcción de Hanaqpampa contempla una inversión superior a US$127 millones. Según ENGIE, durante la etapa de obras se generarán más de 400 empleos, con prioridad para la contratación de mano de obra local.

La compañía señaló que el proyecto se desarrollará bajo estándares ambientales, sociales, de seguridad y equidad de género, y que mantendrá el diálogo con las comunidades y autoridades.

¿Qué otros proyectos eléctricos se desarrollan en Moquegua y el país?

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Electrificación Rural, ejecutó un proyecto de electrificación en las Pampas de Clemesí, Moquegua, cuya inauguración estaba prevista para el 23 de octubre. La obra contempla 385 conexiones eléctricas y beneficiará a 1,540 pobladores de tres localidades, con una inversión cercana a S/3 millones.

El MINEM detalló que el proyecto comprende redes primarias de 33 kV y redes secundarias de 380/220 V. Como parte de las intervenciones, Orygen habilitó la subestación Rubí para permitir la conexión y construcción de la línea de transmisión de 33 kV que alimenta las redes primarias.

El MINEM ejecutó una obra de electrificación rural en las Pampas de Clemesí, Moquegua, para ampliar el acceso a la energía.

En el ámbito nacional, ENGIE Energía Perú reporta una capacidad instalada de 2,7 gigavatios (GW), equivalente al 18% de la capacidad del país, y una inversión acumulada de aproximadamente US$3,000 millones entre 1997 y 2026.

La compañía cuenta con 11 plantas en seis regiones, sistemas de almacenamiento con baterías, una cartera diversificada de generación renovable y siete proyectos de transmisión en desarrollo que suman alrededor de 600 kilómetros.

En julio, ENGIE obtuvo cuatro proyectos de transmisión promovidos por ProInversión bajo la modalidad de Asociación Público-Privada. Según la información de ProInversión citada por la compañía, las iniciativas suman más de 400 kilómetros y beneficiarán a 1.6 millones de personas en Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho. En 2025, la empresa también ganó tres proyectos del Grupo 4 del Plan de Transmisión 2023-2032, que suman 170 kilómetros en Áncash, Junín y Ucayali.