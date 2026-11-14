InRetail, brazo de retail de Intercorp, reportó ingresos por S/6,261 millones en el tercer trimestre del 2026, un crecimiento de 11.6% frente al mismo periodo del año anterior. (Foto: InRetail)
InRetail, brazo de retail de Intercorp, reportó ingresos por S/6,261 millones en el tercer trimestre del 2026, un crecimiento de 11.6% frente al mismo periodo del año anterior. (Foto: InRetail)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

InRetail, el brazo de retail del grupo Intercorp, está tomando medidas para proteger el abastecimiento de sus negocios de alimentos y farmacias ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. La compañía adelantó compras de inventario en su operación farmacéutica y prepara nuevas adquisiciones para su negocio de alimentos durante el cuarto trimestre del 2026.

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