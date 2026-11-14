Durante la conferencia con analistas por sus resultados del tercer trimestre, Marcelo Ramos, CFO de InRetail, indicó que el principal riesgo operativo asociado a El Niño está relacionado con eventuales interrupciones en la cadena de suministro.

“Los posibles impactos de El Niño para nosotros están principalmente en la cadena de suministro: interrupciones de carreteras y dificultades para acceder a determinados SKU (códigos de productos en el inventario)”, comentó.

Compras anticipadas para proteger el abastecimiento

La compañía ya comenzó a ejecutar medidas preventivas. Según Ramos, el negocio de farmacias - que opera bajo las marcas Inkafarma y Mifarma -adelantó algunas adquisiciones durante el tercer trimestre, mientras que Food Retail prevé hacer lo mismo en el cuarto trimestre del 2026. Este segmento comprende los supermercados Plaza Vea y Vivanda, las tiendas de descuento Mass y el formato mayorista Makro, que opera bajo el modelo Cash & Carry (venta mayorista en formato de autoservicio). “La idea es asegurar que nuestras tiendas tengan suficiente inventario”, sostuvo el ejecutivo.

Hasta el momento de la conferencia, la compañía no había registrado interrupciones logísticas vinculadas al FEN. Sin embargo, Ramos mencionó algunos efectos asociados a las temperaturas más cálidas: en los centros comerciales, ciertos operadores de ropa y calzado reportaron un menor dinamismo, mientras que en farmacias se observó una menor demanda de algunas categorías de invierno. En este último caso, el desempeño fue compensado por otras líneas de productos.

Ventas mantienen el ritmo en octubre y noviembre

El dinamismo comercial también se habría mantenido durante los primeros meses del cuarto trimestre. Ramos indicó que, en octubre y noviembre, Food Retail creció y el negocio de farmacias también avanzó. “Hemos tenido un crecimiento de doble dígito en Food Retail y las farmacias también han estado cerca del 10%. Las tendencias han sido bastante similares a lo que vimos en el segundo y tercer trimestre”, afirmó.

En el tercer trimestre del 2026, Food Retail registró ingresos por S/3,575 millones, un incremento de 15.1% frente al mismo periodo del año anterior. Las ventas mismas tiendas -que consideran establecimientos con al menos un año de operación- crecieron 11.6%. Por formatos, las tiendas de descuento y Cash & Carry registraron avances de doble dígito, mientras que los supermercados crecieron 8.3%.

En el caso de Pharma, que agrupa las operaciones de Inkafarma y Mifarma, los ingresos alcanzaron S/2,433 millones, un aumento de 5.2%. Las ventas de farmacias crecieron 9.5%, con un avance de 7.1% en mismas tiendas. Durante el trimestre, el grupo incorporó 29 farmacias netas, incluidas 10 aperturas en sus formatos de belleza y cuidado personal, que comprenden principalmente Inkafarma Más, Mifarma Beauty y Mifarma Prime.

Plaza Vea, Vivanda, Mass y Makro forman parte del negocio de alimentos de InRetail, que registró ingresos por S/3,575 millones en el tercer trimestre, un avance de 15.1% interanual. (Composición IA)

InRetail espera estabilidad en márgenes de Food Retail para 2027

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la evolución de la rentabilidad del negocio de alimentos. En el tercer trimestre, el EBITDA ajustado de Food Retail llegó a S/ 301 millones, un crecimiento de 5.8%. Sin embargo, su margen EBITDA se redujo a 8.4%, frente al 9.2% registrado en el mismo periodo del 2025.

La presión respondió, entre otros factores, a mayores costos de transporte, logística y energía, así como a gastos vinculados con la expansión de las tiendas de descuento y la puesta en marcha de nuevos centros de distribución. También influyó una base de comparación más exigente, debido a ingresos extraordinarios registrados en el tercer trimestre del año pasado.

“No deberíamos esperar una dilución de los márgenes EBITDA en 2027 como la que vimos en el tercer trimestre. Creo que deberían mantenerse relativamente estables frente a cómo cerremos 2026”, indicó. El ejecutivo precisó que la compañía todavía se encuentra elaborando su presupuesto para el próximo año.

Mass y Real Plaza: remodelaciones y expansión

En paralelo, Mass continuó con la renovación de sus tiendas. Durante el 2026, la compañía remodeló más de 340 establecimientos de este formato, con lo que el número acumulado de locales intervenidos se acerca a 700. Los trabajos incluyen cambios en la distribución de las tiendas, mejoras de infraestructura y renovación de equipos de refrigeración.

Ramos vinculó parte del desempeño comercial del formato con las mejoras realizadas en los últimos años. “Los resultados se pueden ver en las ventas mismas tiendas”, comentó. En el tercer trimestre, este indicador para las tiendas de descuento se ubicó alrededor de 15%.

En el negocio inmobiliario, InRetail opera 20 centros comerciales bajo la marca Real Plaza y tres power centers. Al cierre del tercer trimestre, el portafolio sumaba 888,000 m2 de área arrendable, frente a los 862,000 m2 del mismo periodo del 2025. La ocupación alcanzó el 95.7%, mientras que las ventas mismas tiendas de sus locatarios crecieron 7.3%.

En este segmento, los ingresos del tercer trimestre sumaron S/ 217 millones, un crecimiento de 15.9%. El EBITDA ajustado llegó a S/ 126 millones, 16.2% más que en el mismo periodo del año anterior.

A nivel consolidado, InRetail reportó ingresos por S/ 6,261 millones en el tercer trimestre, un incremento de 11.6%. El EBITDA ajustado ascendió a S/ 831 millones, con un avance de 8.8%, mientras que la utilidad neta fue de S/ 201 millones, una caída de 16.7% frente al mismo periodo del 2025. La empresa atribuyó el retroceso, principalmente, a efectos cambiarios, mayores gastos financieros y depreciación.