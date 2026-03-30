La cadena peruana logró una expansión rápida en pocos meses, consolidando una presencia relevante en el mercado chileno. (Foto: tiendas Mass)
La cadena peruana logró una expansión rápida en pocos meses, consolidando una presencia relevante en el mercado chileno. (Foto: tiendas Mass)
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Redacción Gestión
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con un crecimiento acelerado que ya la posiciona como uno de los actores emergentes del formato de bajo costo en el país. A la fecha, la compañía suma 56 tiendas operativas, reflejando una estrategia de expansión intensiva en un mercado altamente competitivo.

El ingreso de la marca al territorio chileno se concretó a finales de 2024, . Esta operación le permitió incorporar de manera inmediata una red de 33 locales, facilitando una rápida implementación de su modelo sin necesidad de desarrollar infraestructura desde cero.

A partir de esta base, Mass ha impulsado el formato “hard discount”, La eficiencia en la gestión de inventarios y logística le permite sostener precios bajos de manera constante, uno de los principales factores de atracción para los consumidores.

En apenas seis meses desde su primera tienda en la capital, la cadena ya tiene cobertura significativa. (Foto: tiendas Mass)
En apenas seis meses desde su primera tienda en la capital, la cadena ya tiene cobertura significativa. (Foto: tiendas Mass)
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Nuevas aperturas en Chile

Entre febrero y marzo de 2026, la cadena concretó la apertura de 13 nuevos locales, según Perú Retail. En la comuna de Providencia destaca la tienda Aguilucho (Aguilucho 3420), a la que se suman aperturas como Ambrosio O’Higgins (Ambrosio O’Higgins 1595), Av Sur Maipú (Av. Sur 1147) y Merced Melipilla (Merced 711).

El despliegue también alcanzó sectores periféricos y comunas fuera del eje central de Santiago, con nuevos puntos de venta en Monseñor Larraín 960, en Talagante, y en San Juan 7209, en Cerrillos. Asimismo, la cadena extendió su presencia a localidades como Paine (Miguel Campino 245), Placilla en Valparaíso (Av. Obispo Valdés Subercaseaux 396) y San Felipe (Combate de las Coimas 1.121).

En paralelo, Mass reforzó su cobertura en zonas de alto flujo de la capital con aperturas en Quiapo 3055, en Pedro Aguirre Cerda, San Diego 936 y San Pablo 3271, además del local Terminal Viña, ubicado en Av. Valparaíso 1173, en Viña del Mar, consolidando su avance en la Región de Valparaíso.

Entre febrero y marzo de 2026, Mass intensificó su crecimiento con nuevas inauguraciones en distintas zonas. (Foto: tiendas Mass)
Entre febrero y marzo de 2026, Mass intensificó su crecimiento con nuevas inauguraciones en distintas zonas. (Foto: tiendas Mass)
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Expansión de Mass en Chile

Este ritmo de crecimiento resulta especialmente significativo considerando que la primera tienda en Santiago fue inaugurada hace apenas seis meses. La velocidad de expansión evidencia una estrategia orientada a capturar rápidamente participación de mercado.

La compañía busca replicar en Chile el modelo que le permitió consolidarse en Perú, donde alcanzó cerca de 1,000 locales en poco más de ocho años. Para ello, prioriza establecimientos de más de 200 metros cuadrados, ubicados en primeros pisos y en zonas de alta densidad poblacional, con el objetivo de maximizar visibilidad y acceso para los consumidores.

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